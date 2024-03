Motorola, Xiaomi, Redmi: o processador Snapdragon 8s Gen 3 está confirmado

O gigante tecnológico Qualcomm apresentou seu novo e poderoso chipset Snapdragon 8s Gen 3, projetado para impulsionar a próxima geração de smartphones premium de alta qualidade. Portanto, era apenas uma questão de tempo antes de começarmos a ver fabricantes como Xiaomi, Motorola, Redmi e outros mostrando seus futuros modelos funcionando com esse componente.

O novo processador oferece algumas melhorias sérias em desempenho e eficiência energética, mas seu principal ponto atrativo é que teria sido projetado com ênfase especial em seu suporte a plataformas de Inteligência Artificial, o que o torna uma opção atraente para todos os envolvidos. Tanto os fabricantes de smartphones quanto os próprios consumidores.

A esta altura, felizmente já são vários os fabricantes que confirmaram que lançarão smartphones com o novo Snapdragon 8s Gen 3. Entre eles estão alguns dispositivos chamativos dos quais já conhecemos os primeiros detalhes de suas especificações técnicas.

Nesta ocasião, faremos uma revisão dos primeiros fabricantes que confirmaram o desenvolvimento de novos smartphones executando no chipset Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3.

Conheça os modelos da Motorola, Xiaomi e outros que funcionarão com o novo processador Snapdragon 8S Gen 3

Vamos começar com os chineses da Xiaomi. A empresa já revelou nas redes sociais daquele continente que lançará o Xiaomi CIVI 4 Pro em 21 de março na China. Tecnicamente, este dispositivo já está circulando no mercado lá com este processador. Ainda não se sabe se o veremos aqui na América.

Por enquanto, o smartphone possui uma tela AMOLED de 6,7 polegadas, uma câmera principal de 50 MP e uma bateria de 5.000 mAh.

Algo que contrasta de forma interessante se considerarmos que a Xiaomi também lançará um novo smartphone com o Snapdragon 8s Gen 3 sob sua outra submarca Redmi.

Imagen: Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 2

Abaixo desta linha, em breve veremos o Redmi Note 13 Turbo na China, que mudará de nome para a América para se chamar POCO F6. Não há muitas certezas sobre suas especificações, mas fala-se que terá uma tela OLED de 6,78 polegadas, uma bateria de 6.000 mAh e uma câmera principal de 108 MP.

Motorola por sua vez já confirmou que lançará o Moto X50 Ultra com o Snapdragon 8s Gen 3. Este dispositivo é esperado ter uma tela OLED de 6,7 polegadas, uma câmera principal de 200 MP e uma bateria de 5.000 mAh. Ao mesmo tempo, fala-se que poderia ser lançado sob o nome de Motorola Edge 50 Pro em alguns mercados.

Embora possa parecer menos importante devido à sua popularidade na América, a empresa chinesa iQOO também confirmou que lançará um novo telefone da série iQOO Z9 com o Snapdragon 8s Gen 3. Espera-se que este dispositivo se chame iQOO Z9 Turbo e tenha um ecrã OLED de 6,7 polegadas, uma bateria de 5.000 mAh e uma câmara principal de 64 MP.

Obviamente, espera-se que nos próximos meses se confirmem mais smartphones rodando com o chipset Snapdragon 8s Gen 3, mas por enquanto temos uma grande linha de partida.