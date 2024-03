Elon Musk se junta a cientista e alerta sobre o ‘perigo global’ dos veículos elétricos

Vivemos em uma época globalizada em que a maioria de nossos hábitos diários inclui o uso de eletricidade. E embora possa parecer um recurso inesgotável, Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, se juntou às advertências de um destacado cientista argentino sobre um iminente desafio global: a potencial escassez de eletricidade.

A razão? Enquanto a demanda por energia elétrica cresce exponencialmente, em parte devido à crescente popularidade de veículos elétricos e avanços tecnológicos, a infraestrutura atual luta para acompanhar o ritmo, o que levanta uma infinidade de riscos em termos de sustentabilidade energética.

Tesla AP (Noah Berger/AP)

O mundo ficará sem eletricidade?

“Primeiro houve escassez de chips de rede neural. Depois, o problema de disponibilidade estava nos transformadores redutores de voltagem. Esta sucessão de eventos me leva a pensar que o próximo problema será a falta de eletricidade”, declarou Elon Musk no meio do Bosch Connected World.

Essas declarações se somam às do físico argentino Juan Carlos Bolcich, que indicou em 2021 a um portal local que "a eletricidade não deve representar mais de 50% da energia que pode ser gerada diretamente, porque o problema é a rede elétrica".

"Por mais que tenhamos grandes redes elétricas de alta tensão, elas são como uma avenida. Quando o tráfego é maior do que a quantidade de carros que podem circular, a avenida fica estreita e o tráfego para. Com a eletricidade acontece o mesmo. Por isso, os carros elétricos plug-in não são o futuro", apontou o cientista visionário.

Nesse contexto, a Noruega, país líder em vendas de veículos elétricos, já está lidando com a demanda elétrica atual e crescente. Também na Holanda, onde a Stedin, principal distribuidora de eletricidade neerlandesa, classificou essa situação como "insustentável", com cidades como Utrecht já ultrapassando a capacidade de sua rede.

E de acordo com Musk, este problema transcende a Europa, impactando também os Estados Unidos, onde o aumento de centros de dados, mineração de criptomoedas e a expansão da inteligência artificial aumentam a pressão sobre uma infraestrutura elétrica que sempre foi frágil.

"O crescimento simultâneo da mobilidade elétrica e da IA está criando uma demanda excessiva de geração de energia elétrica", sentenciou o magnata.

Elon Musk - Electricidade | CEO da Tesla

O que diz a ciência?

Em primeiro lugar, um recente relatório do New York Times destaca como essa demanda crescente está desafiando a capacidade das redes elétricas e comprometendo os objetivos climáticos globais.

A solução, de acordo com Musk e especialistas, pode exigir uma expansão significativa da geração de eletricidade, recorrendo a fontes menos ecológicas devido à urgência da demanda.

Enquanto isso, o físico argentino Juan Carlos Bolcich sugere a diversificação das fontes de energia e o uso inteligente do hidrogênio para armazenamento e geração de eletricidade.

"Os carros elétricos não substituirão completamente os carros a combustão, porque as estradas pelas quais a eletricidade viaja não fornecerão resposta suficiente. Esses motores podem ser elétricos através de células de combustível de hidrogênio, mas haverá um resíduo que é a bateria. Por outro lado, o hidrogênio de injeção direta permitirá manter os motores a explosão, apenas que o gás que queimará será hidrogênio e o que sairá pelo escapamento será vapor de água e não gases de efeito estufa", afirmou o especialista.

Por agora, o desafio fica nas mãos da indústria automotiva e dos planejadores urbanos, que desde já deveriam reconsiderar estratégias de eletrificação e mobilidade que não sobrecarreguem a infraestrutura elétrica existente.