Elon Musk revela por que odeia o TikTok: ‘sentia sua Inteligência Artificial sondando meu cérebro’

O futuro do TikTok nos Estados Unidos ainda é incerto, mas as preocupações sobre a plataforma de propriedade da ByteDance não são novas e remontam a vários anos atrás, até mesmo antes do incidente vivido durante a administração de Donald Trump. Na verdade, um dos críticos mais sérios desde o início foi o magnata Elon Musk, a mente por trás da Tesla Motors, SpaceX, X e mais.

O bilionário da tecnologia já havia expressado sua desconfiança em relação ao aplicativo no ano passado, revelando a razão peculiar pela qual ele acabou abandonando depois de tê-lo experimentado por um tempo: aparentemente, na sua perspectiva, a poderosa inteligência artificial da plataforma era tão agressiva que "investigava seu cérebro".

TikTok nos Estados Unidos EUA (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Num primeiro momento, a afirmação de que o TikTok é um "sujeito" pode parecer exagerada e até um pouco fora de proporção. No entanto, se você usar profundamente o aplicativo TikTok, passando um tempo no feed de exploração, poderá constatar que, de fato, seu algoritmo se torna perturbadoramente preciso com o conteúdo mostrado de acordo com a personalidade do usuário, após um período de calibração.

Hoje faremos um passeio pelos momentos em que Elon Musk manifestou sua aversão por esta rede social e os argumentos precisos com os quais deixou claro quais elementos desencadeiam seu desconforto em relação a esta plataforma.

Elon Musk: ‘A Inteligência Artificial do TikTok estava sondando meu cérebro, por isso parei de usá-lo’

Em agosto de 2023, Musk respondeu a um meme no X (anteriormente Twitter) que criticava o projeto da ByteDance por "destruir a civilização".

O CEO da Tesla e SpaceX não hesitou em compartilhar sua própria experiência, revelando por que ele odeia a rede: "Tentei usar o TikTok e senti que sua IA estava sondando meu cérebro, então parei".

Anteriormente, Musk também havia qualificado o TikTok como "extremamente destrutivo", citando um relatório do Wall Street Journal que expunha a maneira como a plataforma poderia mostrar a usuários de 13 anos de idade conteúdo sobre distúrbios alimentares, imagem corporal, automutilação e suicídio para alguns usuários.

Isso nos leva à inevitável pergunta: O que torna a IA do TikTok tão especial? A resposta está em sua capacidade de manter os usuários engajados. Seja por seu algoritmo de recomendações ou por sua habilidade de conectar as pessoas com conteúdo atraente, a Inteligência Artificial do TikTok tem sido fundamental em seu sucesso global.

Em janeiro de 2023, Musk até implementou mudanças no X para imitar o modelo do TikTok, substituindo as abas "Início" e "Últimas" por "Para você" e "Seguindo".

Esta decisão gerou críticas, com alguns usuários classificando a plataforma de Musk como uma cópia inferior do TikTok. E provavelmente a comunidade estava certa.

No entanto, as preocupações com o TikTok não se limitam a Elon Musk. No início de 2023, a cidade de Nova York proibiu o uso do aplicativo em dispositivos governamentais por motivos de segurança.

Recentemente, vimos como outros estados e cidades dos EUA também implementaram restrições e agora estão à beira de serem bloqueados em nível nacional.

No entanto, o TikTok continua a ser uma das aplicações mais populares do mundo. É inevitável a realidade, esta rede social continuará a ser um tema de debate e controvérsia.