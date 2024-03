A Sony quer encontrar quem vazou os detalhes do PlayStation 5 Pro

Os escritórios da área de videogames da Sony devem estar fervilhando no momento. As informações sobre o novo PlayStation 5 Pro vazaram para a imprensa diretamente do laboratório e a empresa iniciou uma investigação profunda para descobrir o responsável. Não sabemos o que vai acontecer com ele... Ou sabemos.

O mesmo jornalista que reportou as novidades do PlayStation 5 Pro, Tom Henderson, detalhou que a filtragem ocorreu através do desenvolvimento externo dos componentes do console, identificados com a palavra-chave Trinity. Portanto, ele não acredita que vão encontrar um culpado específico.

"Como era de esperar, a Sony iniciou uma investigação interna sobre os documentos vazados em Trinity, pois vazaram durante um lançamento de terceiros. Ainda não tenho certeza das implicações, pois não acredito que possam pegar um indivíduo, mas a Sony pode reduzir seu grupo de desenvolvedores terceirizados para a nova tecnologia como resultado", disse Henderson, conforme relatado pelo Level Up.

Recomendados

PlayStation 5 Pro

A equipe da Sony estava realizando os últimos testes e esperava otimizar o novo dispositivo para fazer um grande anúncio. Mas tudo desmoronou após o vazamento de praticamente todos os detalhes.

Os relatórios de Henderson revelaram que o PS5 Pro contará com uma CPU semelhante ao do modelo padrão, mas com um modo de alta frequência que aumentará seu processamento para 3,85GHz, 10% a mais que seu antecessor. Além disso, neste modo, a CPU assumirá uma carga de trabalho maior, aliviando assim a pressão sobre a GPU em 1,5%.

All PlayStation 5 Pro Specs Leak:



• CPU Clock Speed: 3.85Ghz



• 576GB/s Memory Bandwidth +28% Than Base PS5



• 33.5 TeraFlops



• Raw Rendering 45% Faster Than Base PS5



• 2x - 4x Ray Tracing Uplift



• Custom Architecture For Machine Learning



• AI Accelerator: 300 TOPS,… pic.twitter.com/0dilSbMwII — @Zuby_Tech (@Zuby_Tech) March 17, 2024

No que diz respeito à memória RAM, o PS5 Pro manterá os 16 GB do modelo padrão, mas foi otimizado para oferecer um aumento de 28% na largura de banda, atingindo os 576 GB/s.

Os vazamentos fornecem uma visão detalhada das especificações técnicas do PS5 Pro, embora a Sony ainda não tenha confirmado oficialmente sua existência. De acordo com os relatórios, as principais características incluem uma CPU de 8 núcleos e 16 threads, GPU AMD Radeon Custom RDNA 3 com 60 unidades de computação e uma velocidade variável de 2 a 2,2 GHz, e uma RAM unificada de 16 GB com largura de banda de 576 GB/s.

Espera-se também que o console conte com armazenamento SSD PCIe Gen 4 de 1TB e uma série de portas e recursos avançados de conectividade.

Não há uma data estimada para o lançamento, e agora menos com esses vazamentos. Mas espera-se que seja em algum momento no final deste mesmo ano.