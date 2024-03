A NASA em luto por Thomas Stafford: o astronauta de Gemini e Apolo

Num dia cinzento para o mundo da exploração espacial, no dia 18 de março nos despedimos de Thomas P. Stafford, veterano astronauta dos programas Gemini e Apolo da NASA, aos 93 anos de idade. Ao longo de sua carreira estelar, Stafford participou de quatro missões espaciais, incluindo duas missões Apolo, embora nunca tenha pisado na Lua.

Originário de Oklahoma, ele foi um dos nove pilotos selecionados pela NASA em 1962, e seu nome ficou gravado nos livros de história por sua contribuição para a era dourada da exploração espacial.

A NASA homenageia Thomas Stafford

Stafford, que foi capitão da USAF e autor de importantes textos para pilotos, desempenhou um papel ativo na história da exploração lunar.

Apesar dos desafios e mudanças de atribuição em suas missões, seus conhecimentos em teoria de encontros orbitais e experiência em voos tripulados levaram-no a comandar a missão Gemini 12 e desempenhar papéis-chave nas primeiras missões Apollo.

Ao mesmo tempo, Stafford foi fundamental para a missão Apollo 10 em maio de 1969, na qual pilotou o módulo em órbita lunar, cujo desfecho estabeleceu as bases para o histórico pouso na Lua da Apollo 11.

Além disso, ele liderou a missão Apollo-Soyuz em 1975, marcando o primeiro projeto espacial tripulado conjunto entre a União Soviética e os EUA. Ele foi um defensor da cooperação internacional e do desenvolvimento tecnológico na exploração espacial, e até o final de sua vida esteve envolvido com a NASA, oferecendo sua visão e experiência para as futuras gerações.

Por isso, não foi surpreendente que o administrador da NASA, Bill Nelson, decidisse honrar sua memória.

"Explorou com coragem como astronauta dos programas Gemini e Apolo, assim como pacificador na missão Apolo-Soyuz. Aqueles de nós privilegiados em conhecê-lo estamos muito tristes, mas agradecidos por termos conhecido um gigante", lamentou.

Nossa nação sempre será grata ao General Tom Stafford. Aqui está minha homenagem a um querido amigo: https://t.co/chfxQoGl9D — Bill Nelson (@SenBillNelson) 18 de março de 2024

Acrescentando que "Tom foi fundamental para os primeiros sucessos do programa espacial de nossa nação e foi instrumental no desenvolvimento do espaço como modelo de cooperação internacional. Ele também nos ajudou a aprender com nossas tragédias e a crescer e aspirar à próxima geração de conquistas. Ele esteve intimamente envolvido com o programa espacial, compartilhando seus pensamentos e sugestões sobre as missões da NASA até o final de sua vida".

Assim, com o falecimento de Stafford, se encerra um capítulo importante da história da exploração espacial, deixando-nos um legado que continuará inspirando as futuras gerações a alcançar as estrelas e além.