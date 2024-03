A matéria escura não existe: um novo estudo vira de cabeça para baixo o mundo da ciência

A matéria escura pode ser mais vibrante do que se pensava anteriormente, informa um estudo da UC Riverside UC RIVERSIDE (Sebastian Carrasco)

E se a matéria escura não existir? É uma pergunta que parecia inconcebível apenas alguns meses atrás, depois de anos em que todos os estudos da comunidade científica giravam em torno da ideia de sua presença imperceptível.

Mas agora surgiu um novo e interessante estudo que sugere a franca possibilidade de que na realidade nunca esteve lá e que haveria outra ordem de ideias para poder compreender os fenômenos da física, química e ciência em geral.

É uma situação turbulenta para ser honesto com vocês. A matéria escura tem sido o pilar fundamental para explicar o universo por décadas e existem uma quantidade monumental de estudos em torno desse paradigma.

No entanto, um novo estudo do professor Rajendra Gupta, da Universidade de Ottawa no Canadá, propõe uma teoria revolucionária que vai na direção oposta ao sugerir que a matéria escura não existe.

Matéria escura inexistente? Um novo estudo desafia a ciência atual

A teoria em questão, disponível para revisão em IOP Science, tem gerado grande controvérsia na comunidade científica, pois, para começar, propõe que o universo tenha na realidade 27.000 milhões de anos, o dobro do que se estimava até agora.

Com esta nova perspectiva, a expansão do cosmos seria explicada pelas forças naturais, sem a necessidade de recorrer à ideia da existência de matéria escura ou energia escura. Trata-se de uma mudança de concepção simples em suas bases e devastadora em suas consequências.

A teoria de Gupta é baseada na ideia de que a matéria escura não é detectável porque não existe. De acordo com o pesquisador, os cálculos da composição do universo têm sido errôneos devido a uma subestimação da idade do cosmos.

Ao duplicar a idade do universo, a expansão seria explicada pela interação gravitacional da matéria visível, sem a necessidade de elementos misteriosos como a matéria escura.

Esta proposta, embora controversa, se encaixaria até mesmo com as observações feitas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST), que detectou galáxias mais antigas do que se pensava ser possível. Portanto, não pode ser descartada de forma alguma.

A teoria de Gupta pressupõe uma mudança radical na forma de entender o universo. Se for confirmada, significaria que a comunidade científica esteve errada por décadas sobre um dos maiores mistérios do cosmos.

No entanto, a proposta ainda está em desenvolvimento e claramente requer mais testes para ser validada ou aceita pela comunidade profissional.

Na verdade, a comunidade científica está dividida, com alguns especialistas considerando-a plausível e outros rejeitando-a completamente.

Em todo caso, abre-se uma nova era de debate que, em algum momento, em breve ou em um futuro distante, levará a um novo consenso que permitirá avançar a ciência para compreender o universo.

Nossa franca impressão é que passará muito tempo antes de podermos realizar experimentos irrefutáveis que sustentem este novo paradigma.