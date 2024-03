A descoberta do Observatório do Vaticano que poderá reescrever a história do universo

A Specola Vaticana, também conhecida como Observatório do Vaticano, é um instituto de pesquisa astronômica da Santa Sé fundado em 1582. Em termos simples, é um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo, cujo objetivo é demonstrar o compromisso da Igreja Católica com as ciências. Foi a partir deste local que ocorreu uma importante descoberta no campo da cosmologia, graças ao desenvolvimento de um ‘truque matemático’ por parte de dois sacerdotes.

Esta ferramenta, conforme foi divulgado, poderia oferecer uma compreensão mais profunda do Big Bang, um tema que, além de capturar o interesse científico, também interessa à igreja pela espiritualidade e percepção da criação divina.

Specola Vaticana: o observatório astronômico dos papas

Avanços do Observatório do Vaticano na compreensão do Big Bang

O padre Gabriele Gionti e Matteo Galaverni, especialistas em ciências espaciais no Observatório Astronômico da Santa Sé, afirmam ter conseguido superar as limitações da Teoria da Relatividade de Einstein para explorar o nascimento do universo.

Seu trabalho, que já foi apresentado em publicações científicas de prestígio como a revista Physical Review D desde 2022, introduz "uma nova ferramenta matemática promissora para compreender os primeiros momentos do universo".

Basicamente, este avanço centra-se na possibilidade de que a gravidade se comporte de forma diferente do que é previsto pela teoria de Einstein, especialmente no que diz respeito às leis físicas presentes nos primeiros momentos do universo e à física da gravidade em escalas muito pequenas.

Assim, a proposta de Gionti e Galaverni, que envolve o uso de referências matemáticas alternativas para analisar a gravidade, poderia abrir novas portas para a compreensão do universo.

Para os sacerdotes e cientistas envolvidos, o estudo do universo através desta nova ferramenta matemática poderia nos ajudar a esclarecer algumas das questões mais fundamentais sobre nossa origem e existência, como quem somos e de onde viemos.

Além disso, para eles, o esforço em decifrar as leis do cosmos é também uma forma de se aproximar da magnificência da criação divina.

"Vários pesquisadores propuseram teorias que combinam a gravidade com a mecânica quântica (física aplicada em escalas menores). Essas teorias alternativas ou modificadas da gravidade sugerem que a gravidade pode se comportar de maneira diferente da prevista pela Relatividade Geral, inclusive em relação à estrutura em larga escala do Universo", diz o comunicado.

E acrescentam: "Para uma pessoa de fé, sempre existe a possibilidade de interpretar esta pesquisa como a descoberta de novas pegadas, novos sinais da beleza e da elegância de Deus ao criar o universo".