Uma erupção solar violenta, 40 vezes maior que a Terra, atingiu Mercúrio e provocou auroras surpreendentes

O Sol e suas violentas erupções registraram outro dramático episódio. Uma gigantesca onda de radiação cerca de 40 vezes maior que a Terra atingiu Mercúrio, causando auroras impressionantes, conforme relata o site Space.

De acordo com dados científicos do Observatório de Dinâmica Solar (SDO) da NASA, esta erupção solar foi registrada em 9 de março e atingiu Mercúrio um dia depois. Os radares da agência espacial detectaram o filamento de plasma extremamente quente saindo do lado oculto da estrela massiva.

A violenta onda de radiação abrangeu cerca de 500.000 quilômetros e foi crescendo à medida que avançava em direção a Mercúrio. O Sol não apenas liberou plasma para o sistema planetário, mas também se desprendeu de uma grande quantidade de massa coronal, conhecida por suas siglas em inglês como CME.

O fato de que tenha surgido do lado oculto do Sol faz com que Mercúrio receba o impacto direto e não a Terra. A proximidade deste mundo inabitável com a estrela maciça os transforma em um dos escudos que temos para nos proteger dessas reações violentas de nossa fonte diária de energia.

A tempestade solar se traduziu em um espetáculo de raios X para os radares da NASA, que claramente ativaram seus observatórios para investigar os elementos que se desprendem do Sol.

A NASA revelou impactantes imagens de uma forte erupção solar (nasa)

O que acontece se uma erupção solar dessa magnitude atingir a Terra?

O nosso planeta não costuma registar a intensidade que Mercúrio acabou de sofrer. Os especialistas enumeram uma série de consequências que ocorreriam na Terra se algo semelhante viesse a acontecer.

O primeiro impacto seria apagões em massa. A radiação da labareda solar causaria danos nos transformadores elétricos. Além disso, haveria interrupções nas comunicações, uma vez que os sinais de rádio e GPS poderiam ser afetados, dificultando a comunicação e o transporte.

Outra das consequências inevitáveis seriam danos aos satélites. A CME poderia danificar ou destruir satélites em órbita, afetando as comunicações, a navegação e a meteorologia.

Talvez a única coisa boa de um evento desse tipo seriam as intensas auroras boreais nas regiões polares da Terra, que poderiam até se estender (em termos de visibilidade) para latitudes mais baixas do mundo.