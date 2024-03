Revisão | Asus ROG Zephyrus G16 (2024): um notebook com potência gamer e design executivo

Não é a primeira vez. A Asus volta a apostar em lançar um ROG (Republic of Gamers) mais formal, mais leve, mais portátil. E embora a estratégia faça muito sentido, o equipamento parece mais formal do que poderíamos esperar de um ROG. A aposta do novo Asus ROG Zephyrus G16 (2024) é brilhante, mas um pouco aborrecida em termos de design.

É importante deixar claro que, em termos de desempenho, a Asus acertou novamente: é um equipamento à prova de falhas, que certamente pode se tornar um grande companheiro para o seu dia a dia e 24/7: jogar, criar, trabalhar, tudo. Vamos revisar este equipamento em detalhes. Mas se você quer exibir o seu equipamento "gamer", poucos vão perceber que é um ROG de fato. Talvez seja um convite para aqueles que desejam um design mais simples? Vamos ver.

Asus ROG

Exterior, design e resistência

O chassi deste notebook é reforçado. Além disso, o Asus ROG Zephyrus G16 (2024) é fabricado em alumínio. A versão que tivemos em mãos era na cor Eclipse Gray. Um cinza um pouco escuro, que a faz parecer futurista, formal, mas ao mesmo tempo um pouco sombria e muito executiva para ser da série ROG.

Na parte exterior (tampa, atrás da tela), eles incluem um curioso sistema de iluminação: o sistema de iluminação Slash Lighting, que basicamente consiste em uma faixa de LEDs brancos que se iluminam com vários efeitos. Sinceramente, eu acho isso divertido, chamativo, mas "pouco agressivo" para ser um equipamento da linha Republic of Gamers, este notebook falta a personalidade característica dos ROG.

A aposta, por exemplo, feita alguns anos atrás pelo G14, combinava de forma mais equilibrada o design gamer da ROG com um equipamento executivo. Aqui parece que eles queriam que, em termos de design, o ROG vestisse "o terno formal para ir trabalhar", mas com um broche de um joystick na lapela.

As equipes da linha ROG geralmente são mais grossas e agressivas em seu design, e entendemos que a aposta dos G Zephyrus (como o G14 ou este G16) busca atrair o público executivo, que pode ter um coração gamer escondido sob a camisa. Com essa proposta, eles são como um "Clark Kent".

O bom é o conforto que proporciona: Fechado, tem medidas de 35,4 x 24,6 x 1,64 centímetros e pesa 1,85 quilos. Muito leve, ideal para o dia a dia. Poucos notebooks com esse nível de potência têm essas dimensões e peso. Ponto para a Asus.

Em relação às portas, estamos muito bem: USB Tipo Normal, a porta de carregamento super potente para reforçar a entrada de energia, leitor de cartões, além de duas portas USB Tipo-C, HDMI, outra porta USB Tipo-A e Jack 3.5 para fones de ouvido. O bom é que possui slots bastante completos e não há necessidade de conectar uma extensão. Na verdade, em relação à porta de carregamento, optamos por uma que fornece mais energia do que um USB-C precisamente para fornecer um desempenho ótimo à configuração potente deste equipamento, que mencionaremos em breve.

Seguindo com o exterior, o teclado possui retroiluminação e pode ser ajustado em até três brilhos diferentes. Sua distribuição é bem feita e o trackpad é bastante grande. Na parte superior, há botões especiais como os de volume, brilho e o grande botão de ligar e desligar. O design, um tanto industrial, é um equilíbrio entre seriedade e futurismo.

Unboxing: para observá-lo em detalhe

A seguir, deixamos um vídeo unboxing para revisar o equipamento em detalhe:

Tela: o estético e o prático

Vamos falar sobre a tela, começando pelo externo. Chama a atenção a finura da moldura, para ser um ROG. Isso dá um aspecto executivo, mas ao mesmo tempo "limpo e eficiente". A inclinação da tela chega a 135 graus, algo que achamos muito útil ao trabalhar na mesa: é mais do que suficiente para encontrar ângulos que evitem a fadiga visual.

Tamanho? 16,5 polegadas com uma distribuição que oferece um espaço de trabalho confortável, com um brilho espetacular e cores ótimas. O equipamento tem uma relação de aspecto de 16:10 com uma resolução de 2560 x 1600 WQXGA em 2.5K. Você desfrutará de uma escalada de resolução tão rápida que nunca perderá qualidade, nem em vídeos, nem em seus jogos.

E embora a sua "pele" pareça executiva, não te esqueças que estás perante um ROG: a sua taxa de atualização pode chegar até 240 Hz. Algo perfeito para jogar. E falando em qualidade, o brilho não será um problema. Um detalhe não menos importante se és daqueles que gostam de levar o seu notebook para todo o lado para o teletrabalho. Com os 400 nits de brilho, terás suporte suficiente para desfrutar do teu ecrã sem perda de cores.

Desempenho: o poder da nova geração

Antes de mergulharmos diretamente no desempenho da equipe, vamos recapitular sua composição, pelo menos da versão revisada:

COR: Cinza Eclipse

DIMENSÕES 35,4 x 24,6 x 1,49 ~ 1,64 cm (13,94" x 9,69" x 0,59" ~ 0,65")

PESO 1.85 Kg

PROCESSADOR Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H 2.3 GHz (Cache de 24MB, até 5.1 GHz, 16 núcleos, 22 Threads)

PLACA GRÁFICA NVIDIA® GeForce RTX™ 4070

ECRÃ16 polegadas Resolução 2,5K (2560 x 1600, WQXGA) Proporção de 16:10 Taxa de atualização de 240Hz

RAM 32 GB

ARMAZENAMENTO 1 TB

BATERIA 90WHrs, 4S1P, íon de lítio de 4 células Carga rápida. Recarregável de 0 a 50% em 30 minutos.

Ranhuras 2 portas USB Tipo Normal, porta de carregamento, leitor de cartões, duas portas USB Tipo-C, HDMI e Jack 3.5 para os auscultadores

Vamos começar com o coração desta fera: o processador. Vem com o Intel Core 9 Ultra, o que a torna um dos laptops mais potentes do mercado. Velocidade e otimização são a chave: suporta qualquer processo, trabalho de design, renderização e videogame da última geração. Vale ressaltar o papel da IA no processador, o que ajuda nessa otimização, tornando o equipamento mais inteligente em relação aos seus processos.

No campo dos gráficos, temos uma Nvidia Geforce RTX, proporcionando um desempenho ótimo. É o complemento perfeito para o processador: um 4070 é sem dúvida o "must" para aqueles que gostam de videogames, trabalhos de design complexos e aqueles que querem um equipamento que possa ser aproveitado ao máximo. Além disso, o notebook possui 32 GB de RAM. Lag? Não existe.

O resfriamento do equipamento é um assunto importante. Os ventiladores funcionaram corretamente. Lembre-se de que, através das configurações da ROG, você também pode otimizar isso. Mas, embora este equipamento pareça um equipamento executivo, dada a sua alta performance, sempre recomendamos que você prefira usá-lo em uma superfície plana: assim, os ventiladores farão com que o fluxo de ar funcione de forma ótima.

Testamos com alguns jogos e serviços como Xbox Game Pass e Steam. Nada a dizer: sem lag, qualidade de imagem suprema e, embora às vezes sentíssemos os ventiladores, em nenhum momento o equipamento atingiu temperaturas extremas. No entanto, insistimos em dar ao equipamento o cuidado adequado.

No armazenamento, temos 1 TB, aqui devemos ser críticos em que teria sido bom ter pelo menos o dobro, mas entende-se que o preço poderia ter sido ainda mais alto por se tratar de SSD. Se pensarmos em um uso executivo, e considerando que os catálogos de videogames hoje apostam mais em serviços e conteúdo digital: estão certos. Novamente: é um notebook pensado para um jogador de escritório.

E falando em produtividade de escritório, lembramos que o equipamento possui Windows 11 de 64 bits otimizado também com IA. Reunião pelo Zoom? Sua webcam seguirá seu rosto, evitando que ele saia do enquadramento, um pequeno luxo nos tempos de teletrabalho.

Sua carga e seus tempos nos lembraram de um smartphone

Pode parecer extremo, mas a velocidade de carregamento é tão rápida que nos lembrou dos anúncios dos smartphones de alta gama. Como mencionamos antes, a Asus optou por uma porta de carregamento exclusiva que oferece mais potência. E embora também tenha USB-C, o ideal é usar este "detalhe". É impressionante.

Com trabalhos básicos, pacote de escritório e um pouco de vídeos em redes sociais, conseguimos seis horas (e um pouco mais) de desempenho. Isso permite, por exemplo, que você tenha o equipamento desconectado durante um dia universitário até pouco depois da hora do almoço, sem nenhum cabo.

Se ao chegar em casa você for usá-lo para jogar ou realizar trabalhos de edição pesados, a duração da bateria será reduzida pela metade (2-3 horas), no entanto, existem detalhes importantes, como o nível de brilho a ser utilizado e a otimização de recursos. Estamos nos referindo a uma estimativa para que você tenha uma ideia prática.

Por que mencionamos que nos recuerda a un smartphone? Pela sua velocidade de carga. Você pode ter 50% da bateria do laptop em cerca de 45 minutos, enquanto 100% será alcançado em uma hora, através do seu carregador de 240 W. Lembre-se de que também pode fornecer energia ao laptop com uma porta USB Tipo-C de 100W. Achamos isso ótimo. Embora sejam tempos "longos" em comparação com um smartphone, para um notebook desta categoria, é um tempo rápido que certamente deve ser "promovido".

Conclusões: gostamos, nos serve, nos transforma em um Clark Kent

Clark Kent escondia ser o Superman. As pessoas viam um repórter executivo sem perceber seu poder. Algo semelhante acontece con este Asus ROG Zephyrus G16. Embora tenhamos gostado mais do design do antigo G14, com um toque mais "ROG" em seu exterior, o interior do equipamento e sua portabilidade não podem nos deixar indiferentes ao fato central: estamos diante de uma besta de computador que cabe na sua mochila.

Nos detalhes que mais gostamos, destacamos a presença de 240 Hz. É algo que não vimos em nenhum outro notebook e que proporciona um desempenho incrível na hora de jogar, sem depender de outro monitor de alta performance: você já o tem bem aqui.

O Intel Core Ultra 9 é formidável. Não se esgota com nada, mesmo quando este notebook é usado para realizar as tarefas mais difíceis. Talvez uma maior otimização da bateria teria sido ótima considerando que possui IA, mas, mesmo assim, para a categoria de PC que é, seus números ainda são bons.

O teclado, além de ser retroiluminado, é bastante confortável em termos de design e distribuição, e também conta com o conforto e a amplitude do touchpad. O Aura Sync para suas luzes, o botão de acesso rápido à otimização da ROG, o botão de modo avião e outros "luxos" também estão presentes.

O áudio? Não aprofundamos muito neste review, mas oferece o que você precisa: imersão ao jogar e ouvir música.

Damos um 9/10 a esta equipe, apenas por alguns detalhes já mencionados nesta revisão. Mas estamos diante de um dos melhores times revisados nos últimos meses e que, sem dúvida, trarão a série ROG para um novo segmento de usuários. Bem feito, Asus.