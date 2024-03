O Google Maps está integrando inteligência artificial e os resultados são surpreendentes

O Google Maps consolidou-se como o aplicativo líder para navegação global, e sua última atualização, impulsionada pela inteligência artificial (IA), torna-a ainda mais impressionante e fácil de usar. Esta nova versão não só oferece funcionalidades melhoradas, mas também redefine como planejamos nossas viagens e exploramos o mundo ao nosso redor.

Uma das inovações mais destacadas é a introdução de rotas ecológicas, que permitem selecionar a opção mais eficiente em termos de consumo de combustível. Além disso, a função Live View utiliza a realidade aumentada para nos ajudar a nos orientar enquanto caminhamos, o que é inestimável em lugares desconhecidos.

A inteligência artificial do Google Maps não só nos permite navegar com mais confiança, mas também nos ajuda a tomar decisões mais sustentáveis e a descobrir novas atividades no mundo real de forma rápida e eficiente.

Recomendados

Explore com Vista Imersiva antes de iniciar sua viagem

Com a nova função de Vista Imersiva, podemos visualizar cada etapa da nossa viagem em 3D antes de sair, seja de carro, a pé ou de bicicleta. Essa ferramenta está disponível em várias cidades importantes e nos oferece uma visualização detalhada da nossa rota, permitindo-nos nos preparar para cada curva e planejar o momento ideal para iniciar nossa viagem.

Compreenda o seu ambiente com a Lens no Maps

A função Lens no Maps utiliza IA e realidade aumentada para nos ajudar a entender o nosso ambiente uma vez que chegamos ao nosso destino. Anteriormente conhecida como Pesquisa com Live View, essa ferramenta nos fornece informações sobre os serviços próximos simplesmente ao levantar o nosso telefone e escanear a área.

Navegação detalhada e eficiente

O mapa de navegação foi significativamente melhorado, com edifícios mais realistas e detalhes aprimorados das faixas em autoestradas, facilitando a condução em situações complexas. Além disso, para os condutores de veículos elétricos, o Google Maps oferece informações detalhadas sobre estações de carregamento, incluindo a compatibilidade do carregador com nosso veículo e a velocidade de carregamento.

Com essas inovações, o Google Maps continua sendo o aplicativo preferido para navegação global, proporcionando uma experiência de usuário excepcional e adaptando-se às necessidades de cada usuário, independentemente de seu nível de habilidade no aplicativo.