NASA: a história por trás do vídeo de um gato que viajou além de Marte

Há dois meses, um vídeo estranho de um gato tem circulado pela internet. Na sequência, podemos ver um gato tigrado de cor laranja, que aparece brincando com um laser vermelho em um vídeo que não dura mais do que alguns segundos. A imagem termina com o logotipo da NASA, entidade que celebrou este feito como nenhum outro.

Isto foi uma demonstração inédita por parte da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. O gato chamava-se Taters, e foi filmado a mais de 30 milhões de quilômetros de distância para estrear uma nova tecnologia de comunicações ópticas no espaço profundo (DSOC).

Para explicar rapidamente, a DSOC possui um potencial de melhoria de 10 a 100 vezes no desempenho das comunicações, tornando-se uma solução chave para superar as barreiras nas transmissões de dados espaciais de longa distância.

Recomendados

Por que a NASA gravou um gato?

Assim, em termos simples, essa conquista serviu para destacar a capacidade de enviar dados a velocidades surpreendentes por parte da agência espacial, além de marcar um importante avanço na exploração e nas comunicações.

A transmissão deste vídeo em 4K foi feita a partir da sonda Psyche para a Terra, com Taters como protagonista. O resultado? Foi demonstrada concretamente a eficácia do DSOC em comparação com as tecnologias de radiofrequência tradicionais.

Como devem imaginar, o ambiente do espaço profundo costuma ser desafiador. Sinais que devem atravessar distâncias imensas, suscetíveis a interferências ou à radiação cósmica, fazem parte do dia a dia dos astronautas. Por isso, a importância deste avanço.

Agora, graças à tecnologia a laser da DSOC, os controladores de rádio poderão aumentar a velocidade de transmissão de dados e melhorar a qualidade das imagens e/ou vídeos que são enviados ou recebidos do espaço.

E embora Taters - cujo dono é um trabalhador do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA - tenha se divertido gravando este vídeo institucional engraçado, a verdade é que ele será lembrado como um excelente assistente na realização desses testes.

Neste ponto, Taters se tornou um emblema dos futuros métodos de comunicação espacial e será lembrado por fornecer ajuda quando necessário: agora sabemos que é viável realizar videochamadas com baixa latência de planetas distantes como Marte.

Esse conhecimento é inestimável, pois poderia potencialmente mudar para sempre a forma como as missões espaciais são realizadas e a interação com robôs ou astronautas no espaço.