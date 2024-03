iPhone 17 poderá copiar esta característica incrível dos Samsung Galaxy S24 Ultra

As coisas estão saindo do controle no mundo da tecnologia, como sempre. O iPhone 16 ainda não foi lançado e já estão vazando detalhes sobre o que teoricamente será seu sucessor, o iPhone 17. Relatórios vindos diretamente das entranhas da Apple indicam que o futuro celular do gigante de Cupertino poderá copiar uma característica brutal do hardware dos Samsung Galaxy S24.

Não é nada de novo a Apple se inspirar em seus principais concorrentes para adaptar em seus dispositivos. Mas para nós não pode passar despercebido, já que a característica que pretendem copiar será muito útil para os usuários do iPhone.

De acordo com o que foi relatado pelo pessoal do MacRumors, especialistas em vazamentos da Apple, o iPhone 17 chegará ao mercado com uma tela antirreflexo, uma das melhores características do carro-chefe da Samsung. Para aqueles que não estão familiarizados com esse recurso, trata-se de um revestimento que reduz os reflexos da luz em ambientes externos em até 75%, proporcionando uma melhor experiência de uso dos celulares sob a luz do sol.

Recomendados

A Samsung alcança esse resultado no revestimento de suas telas graças ao trabalho do Gorilla Glass Armor da Corning. Não há relatos indicando que a Apple tenha contatado a mesma empresa. O que se sabe é que eles estão procurando fabricar uma cobertura que responda melhor à luz solar e que também seja resistente a quedas e arranhões.

Se o mundo não acabar, se não houver outra pandemia e se a Apple não quebrar, o iPhone 17 deverá ser lançado em 2026; primeiro teremos o iPhone 16 nas lojas virtuais e nas App Stores de todo o mundo. Mas os gênios dos laboratórios do gigante de Cupertino já estão pensando dois passos à frente para melhorar seus dispositivos.

Designs do iPhone 16

Há uma mudança que poderia ser radical para a história das câmeras dos iPhones. A maré está se movendo na mesma direção: a nova família do iPhone 16 teria o mesmo tamanho que os iPhones 15.

No entanto, a ilha onde as câmeras traseiras são colocadas pode ser mais fina, causando uma mudança que faz com que esta seção pareça muito semelhante ao iPhone X.

"A imagem parece confirmar que o telefone terá uma câmera semelhante à do iPhone X, com as câmeras principal e ultra larga alinhadas verticalmente. A unidade de flash é colocada fora do topo", informou o site mencionado anteriormente.

Além disso, haverá dois novos botões na estrutura do celular que substituirão funções dos dispositivos atuais. O primeiro é o botão de silenciar, localizado no meio do volume; este agora será designado para o que o usuário do dispositivo desejar.

Enquanto o outro, que costumava ser usado para ligar, agora poderia ser usado para capturas ou fotografias horizontais.