Há evidências de que Marte poderia ter sido semelhante à Terra há 4 bilhões de anos

Investigadores dedicados a explorar os mistérios do Sistema Solar e do universo têm duas hipóteses sobre Marte: ou houve vida como a da Terra, ou há milhões de anos o planeta vermelho está se preparando para abrigar o desenvolvimento de uma civilização avançada, como a nossa.

Em princípio, a primeira opção é a que ganha mais força. Décadas de observações e a presença de rovers da NASA e outras agências espaciais encontram vestígios de que grandes oceanos percorreram os terrenos que são, agora, desertos.

Há um par de crateras onde foi encontrado gelo e alguns se perguntam se este elemento já esteve em sua versão líquida. No entanto, o que tira o sono dos cientistas é um elemento fundamental, o fato de que o planeta vermelho está mais longe do Sol do que a Terra.

Então, para que houvesse água, era necessário muito mais calor, uma característica realmente impossível, já que o Sol, há bilhões de anos, não emitia as mesmas temperaturas que agora. A única explicação para a existência de água é que a atmosfera antiga de Marte registrava uma alta quantidade de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, de acordo com a Nat Geo.

Cientistas americanos estão realizando uma pesquisa focada neste elemento. Eles estão tentando decifrar como era a atmosfera daquele planeta vermelho e, como é impossível saber, a menos que tenhamos uma máquina do tempo, eles se voltaram para uma região da Terra onde, geologicamente falando, existem condições semelhantes à superfície de Marte. Trata-se da cratera Nordlinger Ries, no sul da Alemanha.

A equipa que realizou este projeto pertence à Universidade da Califórnia em Riverside e à Universidade de St. Andrews, na Escócia. O que não faz sentido para eles é que se houvesse muito dióxido de carbono, milhares de vezes mais do que na Terra, o planeta teria aquecido, mas a água teria sido impossível nessas condições.

A única coisa que poderia tornar Marte possível seria um nível de pH neutro. "O pH é um parâmetro-chave para calcular o dióxido de carbono na atmosfera, e no entanto, antes deste estudo, ninguém havia se baseado em algo tão simples como os isótopos de nitrogênio para estimar o pH das águas antigas de Marte", disse Chris Tino, estudante de pós-graduação da Universidade da Califórnia em Riverside.

Os rovers da NASA que estão em Marte estão coletando amostras dos crateras do planeta vermelho para que retornem à Terra e sejam analisadas e comparadas com as do cratera da Alemanha, a fim de determinar se houve água no passado de nosso mundo vizinho.