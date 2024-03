Dragon Ball Super presta homenagem a Akira Toriyama com o título do capítulo #103 do mangá

Faltam horas para o novo episódio do mangá de Dragon Ball Super. O #103 está gerando muita expectativa nos fãs, pois será a primeira publicação da franquia após a morte de Akira Toriyama.

Portanto, todos aguardamos uma homenagem impressionante para o pai da criança. Embora, por enquanto, a única coisa que se sabe é que o tributo será pelo título do episódio, que será emocionante e esperançoso para nós, fãs de tudo relacionado a Dragon Ball.

A estreia será nesta quarta-feira, 20 de março. Vamos lembrar que no episódio anterior Goku e Gohan haviam iniciado uma batalha usando suas transformações mais poderosas: o Instinto Superior no caso de Kakaroto e o Modo Besta do lado do jovem saiyajin.

O site oficial revela que neste episódio ocorrerá o clímax do arco Super Hero. O título "Um legado para o futuro" é uma piscadela para o que poderia ser a passagem do bastão de um mestre para um aluno, Toriyama para Toyotaro usando Goku e Gohan como exemplo.

É o mais relevante que este episódio oferece de forma oficial. Pode haver outra surpresa no episódio que ainda não foi revelada, mas ninguém pode garantir nada.

Por enquanto, vamos ficar atentos ao desenvolvimento da luta entre Goku e Gohan, onde cada um mostra sua melhor forma; o Instinto Superior por parte de Kakaroto e o Modo Besta por parte do jovem saiyajin.

Como ler o mangá de Dragon Ball Super de graça?

Como de costume, cada episódio do mangá é lido no site oficial da revista que publica Dragon Ball Super em espanhol, o Manga Plus. Aqui está o link e informamos que a publicação será às 12:00 PM no Chile e Argentina, ou seja, ao meio-dia desta quarta-feira.