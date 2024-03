Conheça o Viper, robô da NASA que perfurará a Lua em busca de água na missão Artemis

Embora o ser humano tenha observado a Lua por séculos, não foi até a histórica missão Apolo 11 da NASA em 1969 que pudemos explorar sua superfície de perto. As amostras de rocha trazidas de volta pelas missões Apolo revelaram um dado surpreendente: a Lua parecia ser completamente seca. No entanto, tudo isso mudou com a chegada da sonda Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) em 2009, que confirmou a presença de gelo subterrâneo no Polo Sul lunar.

Preparando-se para uma nova era de exploração lunar

Agora, a NASA embarca em uma nova aventura lunar com a missão Artemis programada para 2026. Mas antes da chegada dos astronautas, a agência espacial dos Estados Unidos enviará o robô móvel VIPER ("Volatiles Investigating Polar Exploration Rover") para a nossa lua em novembro próximo.

De acordo com o diretor do projeto VIPER, Dan Andrews, o rover VIPER está quase completamente construído, com mais de 80% de seus instrumentos de voo instalados. Este marco representa um passo importante na missão, que se concentrará em analisar diretamente o gelo na superfície e subsuperfície lunar.

A missão do VIPER: analisando o gelo lunar

Equipado com ferramentas científicas avançadas, o VIPER se dedicará a mapear e analisar o gelo de água na Lua, determinando sua localização, concentração e formas de existência. Além disso, fornecerá dados cruciais para selecionar futuros locais de pouso das missões Artemis, preparando o terreno para a eventual colonização lunar.

A equipe da VIPER enfrenta uma série de desafios únicos ao operar um rover na Lua. Desde temperaturas extremas até terrenos desconhecidos, a VIPER é projetada para superar essas adversidades e realizar sua missão com sucesso. Com faróis embutidos e uma broca de 1 metro, o rover explorará crateras escuras e áreas sombreadas, coletando dados vitais para melhor compreender nosso satélite natural.

A missão VIPER marca um passo crucial na exploração espacial humana, fornecendo informações essenciais para futuras missões à Lua, Marte e além. Com seu lançamento programado para o final de 2024, o VIPER está pronto para revelar os segredos ocultos sob a superfície lunar e abrir caminho para uma nova era de exploração espacial.