Canibalismo no Haiti: o que há de verdade nas novas afirmações virais de Elon Musk em X?

O CEO da Tesla e SpaceX é mundialmente conhecido por suas afirmações infundadas nas redes sociais. Em várias ocasiões, Elon Musk foi publicamente desmentido e em outras apenas recebeu questionamentos por suas opiniões tendenciosas. Agora não é exceção, já que o também dono da X, a rede social anteriormente conhecida como Twitter, está fazendo notícia por espalhar afirmações não verificadas sobre canibalismo no Haiti.

Em meio à crescente crise política e social que assola o Haiti, Elon Musk, juntamente com alguns comentaristas conservadores, fizeram afirmações questionáveis para impulsionar uma agenda política em torno da imigração. Aqui está um exemplo:

O Haiti está atualmente dominado por gangues e bandos de narcotraficantes, junto com, dizem, grupos de canibais.

Não sei se este vídeo é real, mas se for, ME CAGO EN LA PVTAhttps://t.co/gySEI529JZ — Capitão Geral dos Tercios (@capTercio) 11 de março de 2024

O que está realmente acontecendo no Haiti?

Depois de Musk republicar acusações de canibalismo contra migrantes haitianos, sugerindo que não deveriam ser permitidos nos Estados Unidos, imediatamente a controvérsia se acendeu.

Recomendados

Lembremos que a situação no Haiti tem se intensificado, com o primeiro-ministro Ariel Henry oferecendo sua renúncia em meio a protestos em massa. E foi nesse contexto que Musk aproveitou sua plataforma X para compartilhar alegações sensacionalistas, incluindo um vídeo que supostamente mostrava evidências de canibalismo no Haiti.

Posteriormente, o vídeo foi removido por X por violar suas regras, marcando uma clara distinção entre as postagens do CEO e a política da plataforma. E de acordo com a investigação da NBC, todos esses vídeos estavam fora de contexto. Por exemplo, um deles foi gravado em 2018 em um parque temático na China, algo completamente diferente da suposta acusação contra os haitianos.

Esta trama reacende preocupações sobre o uso de estereótipos racistas. Os tuítes de Musk, juntamente com os de outros comentaristas conservadores, têm sido amplamente criticados por generalizarem de forma enganosa e potencialmente racista, remontando a clichês coloniais.

No entanto, é importante destacar que desde a aquisição do Twitter por parte de Musk, tem sido observado um aumento no discurso de ódio e desinformação na plataforma, incluindo comentários racistas feitos pelo próprio Elon.

Entre as suas publicações mais controversas estão afirmações infundadas sobre o COVID-19, o conflito entre Israel e Gaza, e recentes declarações desrespeitosas sobre o coeficiente intelectual dos estudantes negros de universidades historicamente negras, que foram condenadas por grupos de direitos civis.