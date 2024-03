James Webb da NASA captura um mundo com um oceano de água fervente a 70 anos-luz da Terra

O Telescópio Espacial James Webb descobriu novos e reveladores dados sobre um exoplaneta que foi descoberto em 2019. Os responsáveis pelo observatório direcionaram as lentes para TOI-270 d, um mundo que está a 70 anos-luz da Terra, e orbita sua estrela em uma zona considerada habitável pelos cientistas.

A separação que tem do seu Sol fez com que investigadores da Universidade de Cambridge observassem com mais detalhes o exoplaneta, que é cinco vezes maior que a Terra. E embora estivessem à procura de indícios de um possível desenvolvimento de vida tal como a conhecemos, a realidade é que os especialistas descobriram que o mundo está bloqueado gravitacionalmente.

O que isso significa? Que o exoplaneta não gira sobre seu eixo. Ou seja, constantemente há um lado olhando para o seu Sol e outro mergulhado na escuridão. As temperaturas, obviamente, são muito diferentes em ambas as regiões.

Recomendados

O rosto que sempre olha para a estrela massiva está coberto de água. Mas, como está sempre exposto à luz do dia, registra temperaturas que transformam esses oceanos em lugares inóspitos.

Os especialistas de Cambridge afirmam ter detectado oceanos devido à presença de vapor de água em toda a atmosfera de TOI-270 d.

TOI 270 D. Foto: NASA Comparação

Estima-se que a temperatura diurna pode chegar a até 4.000°C, enquanto a temperatura noturna pode ser de cerca de 300°C. Embora o TOI-270 d não seja considerado habitável devido às altas temperaturas, a presença de um oceano e vapor de água abre a possibilidade de que possa abrigar vida na forma de microorganismos extremófilos.

Isso significa que o foco continuará voltado para este sistema estelar, que de acordo com as descobertas realizadas possui outros dois exoplanetas, que teoricamente também não abrigam vida, uma vez que ambos estão ainda mais próximos do sol do que o TOI-270 d.

“Na nossa opinião, a temperatura é demasiado alta para que a água seja líquida. Na sua superfície, as temperaturas podem atingir os 4.000°C e a água existe num estado supercrítico, onde a distinção entre líquido e gás se torna incerta. É quase como um fluído espesso e quente”, disse o líder da pesquisa, Björn Benneke, da Universidade de Cambridge, de acordo com C26.