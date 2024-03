Google Gemini no seu iPhone: a Apple está considerando integrar essa Inteligência Artificial

Um futuro tão interessante quanto incerto se avizinha para a indústria de smartphones. Especialmente com este relatório que está ganhando cada vez mais força: a possibilidade de ver em breve um iPhone da Apple potencializado pela Inteligência Artificial do Google Gemini.

Tanto os rapazes de Cupertino como o Google podem ser considerados dois titãs da tecnologia que geralmente são vistos como concorrentes no mercado de smartphones, mas agora parece que estão prestes a unir forças no campo da inteligência artificial (IA).

Imagem: MacRumors | iPhone 16

Esta situação estabeleceria um precedente interessante em que as barreiras da concorrência são apagadas ou reconfiguradas devido à revolução iminente neste setor, onde a IA aparentemente terá um papel significativo.

Após meses vivendo sob relatos que apontam que a Apple poderia passar por uma temporada de vendas turbulentas com o iPhone 16. Tudo devido a vários fatores desfavoráveis, como o foco de recursos e esforços para impulsionar o Vision Pro e seu design quase idêntico ao do iPhone X.

Portanto, a aliança com o Google sob tal contexto e panorama pode não parecer tão absurda afinal.

Por que a Apple quer que o seu iPhone funcione com a Inteligência Artificial do Google Gemini

De acordo com um relatório do renomado informante especializado em Apple, Mark Gurman, em um relatório para o Bloomberg, as empresas estão em "negociações ativas" para integrar o motor de IA Gemini do Google no iPhone.

Google Gemini, apresentado pela empresa em dezembro de 2023 como seu modelo de IA "mais capaz" do que Bard, é baseado na tecnologia de modelos generativos, a mesma que impulsiona ferramentas como Midjourney, DALL-E e Firefly. Essa tecnologia permite até mesmo criar imagens a partir de mensagens de texto, entre outras funções.

Por outro lado, a Apple tem estado a desenvolver o seu próprio modelo de linguagem, mas também tem priorizado tecnologias que funcionam totalmente nos dispositivos. Isto contrasta com a abordagem da Google, que integrou funcionalidades de IA no Android baseadas em operações do lado do servidor.

Aplicativo Gemini GOOGLE (GOOGLE/Europa Press)

Agora, um acordo entre a Apple e o Google poderia ter um impacto significativo no mercado de IA. Por um lado, daria à Gemini uma vantagem crucial ao acessar bilhões de usuários potenciais do iPhone.

Por outro lado, também poderia ser um sinal de que a Apple não está tão avançada em seus projetos de IA como se esperava, e essa decisão poderia gerar um maior escrutínio antimonopólio para ambas as empresas.

Por enquanto, as ações da Alphabet Inc., a empresa-mãe do Google, subiram mais de 7% após o relatório de Gurman, enquanto as da Apple subiram 2%. Embora as empresas não tenham confirmado nem negado as conversas.

Em última análise, a possível integração do Gemini no iPhone abre um leque de possibilidades no campo da Inteligência Artificial para a Apple.

No entanto, também gera sérias questões sobre a concorrência, regulação e ética da tecnologia para o que está por vir neste e em outros setores.

O futuro da IA na Apple será definido nos próximos meses e a decisão final terá um impacto significativo na indústria tecnológica. Isso é um fato.