Eclipse solar total 2024: este jogo gratuito da NASA ensina e transforma você em um fotógrafo astronômico

Anote em sua agenda: em 8 de abril a América do Norte testemunhará um fenômeno astronômico excepcional. Sim, estamos falando do eclipse solar total que promete ser um dos mais impactantes em centenas de anos. A razão? Será o mais longo nessa região do mundo desde 1806, pois se estima que sua totalidade dure cerca de 4 minutos e 28 segundos. E dada a situação, a NASA decidiu lançar diferentes iniciativas para aproximar a comunidade deste grande evento astronômico. Uma delas é ‘Snap it!: Uma aventura fotográfica de eclipse’, um jogo online e gratuito para aprender sobre astronomia e, mais especificamente, sobre eclipses solares.

Com o objetivo de educar o público sobre fenômenos astronômicos por meio de ferramentas digitais interativas e acessíveis, o novo jogo da NASA está disponível em Space Place, o site educativo da Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço.

Eclipse solar | NASA

Snap it!: Uma aventura fotográfica de eclipse

Como mencionamos anteriormente, este jogo se concentra nos eclipses e outros fenômenos celestes, oferecendo uma experiência interativa para capturar imagens dos eventos astronômicos.

Para aproveitar essa aventura, os usuários só precisam acessar o site Space Place e começar o jogo. Lá estão as instruções - que são bastante simples - para capturar fotos de eclipses.

Com uma interface fácil de usar, o jogo ensina aos jogadores como os diferentes corpos celestes podem bloquear a luz solar, variando em tamanho e aparência devido à sua distância em relação à Terra.

Além de ensinar sobre eclipses, o Snap It! também permite aprender mais sobre fotografia astronômica. A plataforma fornece dados sobre como usar o zoom e os filtros para capturar diferentes vistas do Sol.

No geral, este jogo é a prévia da NASA para preparar o público para o próximo eclipse solar total, previsto para 8 de abril de 2024. Este fenômeno será visível no México, Estados Unidos e Canadá, e promete ser um espetáculo memorável.