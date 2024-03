As fotos do WhatsApp estão se duplicando no iPhone? Truque para evitá-lo

A nova atualização do iOS na versão 17.4 trouxe várias mudanças para os usuários de dispositivos eletrônicos da Apple, incluindo a opção de transcrever áudio para texto do aplicativo nativo de Podcast. Além disso, a atualização também evidenciou um conflito com o último aplicativo do WhatsApp, levando os usuários a relatarem que o aplicativo de mensagens instantâneas está salvando fotos duplicadas nos iPhones.

Como resolver as fotos duplicadas?

Mais do que um erro do sistema operacional da Apple, é uma falha que o WhatsApp apresenta, por isso a solução está ao alcance dos donos do iPhone.

Apenas terá que instalar a última versão do aplicativo de mensagens instantâneas disponível na App Store, acessando a loja e clicando na imagem do perfil da conta criada com seu usuário e procurando na lista de atualizações disponíveis a do WhatsApp.

Recomendados

Também pode desativar o salvamento automático de fotos no aplicativo do WhatsApp, acessando as configurações, ajustes e depois clicando na opção de Chats, onde pode desmarcar a caixa "Salvar em Fotos".

Apesar de ter executado os dois passos anteriores, as fotografias recebidas durante o último ano permanecerão armazenadas em duplicado no Fotos do iPhone, então você terá que excluí-las manualmente no próprio aplicativo Fotos.

Apenas precisa entrar na aba de Álbuns, clicar na opção de duplicados e apagar manualmente as imagens que foram recebidas duas vezes do aplicativo de mensagens instantâneas para liberar espaço de armazenamento no dispositivo e não manter duas cópias do mesmo peso das imagens recebidas anteriormente pelo WhatsApp.