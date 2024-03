As especificações do PlayStation 5 Pro vazaram e essas seriam suas melhorias

Os rumores sobre o tão esperado PlayStation 5 Pro atingiram o seu ponto mais alto, alimentando a especulação de um próximo anúncio oficial por parte da Sony. Relatórios e vazamentos obtidos de um site para desenvolvedores da empresa desencadearam uma onda de antecipação, fornecendo detalhes sobre as melhorias de desempenho e as especificações técnicas desta suposta consola.

Melhorias na CPU e RAM do PS5 Pro: revelações

O jornalista e insider Tom Henderson, conhecido por suas precisas filtragens, compartilhou novas informações sobre as especificações do PlayStation 5 Pro. De acordo com seus recentes relatórios, o PS5 Pro terá uma CPU semelhante ao do modelo padrão, mas com um modo de alta frequência que aumentará seu processamento para 3.85GHz, 10% a mais que seu antecessor. Além disso, neste modo, a CPU assumirá uma carga de trabalho maior, aliviando assim a pressão sobre o GPU em 1.5%.

No que diz respeito à memória RAM, o PS5 Pro manterá os 16 GB do modelo padrão, mas foi otimizado para oferecer um aumento de 28% na largura de banda, atingindo 576 GB/s.

Recomendados

Especificações técnicas do PS5 Pro

As filtragens fornecem uma visão detalhada das especificações técnicas do PS5 Pro, embora a Sony ainda não tenha confirmado oficialmente sua existência. De acordo com os relatórios, as características-chave incluem uma CPU de 8 núcleos e 16 threads, GPU AMD Radeon Custom RDNA 3 com 60 unidades de computação e uma velocidade variável de 2 a 2,2 GHz, e uma RAM unificada de 16 GB com uma largura de banda de 576 GB/s.

O console também é esperado para contar com armazenamento SSD PCIe Gen 4 de 1TB e uma série de portas e características de conectividade avançada.

Potenciais melhorias e data de lançamento do PS5 Pro

Segundo fontes confiáveis, os estúdios de desenvolvimento da Sony receberam kits de desenvolvimento do PS5 Pro desde setembro do ano passado, enquanto os estúdios externos os receberam em janeiro de 2024. Estima-se que as melhorias de desempenho do PS5 Pro permitirão uma renderização 45% mais rápida que seu antecessor, uma aceleração de ray tracing de 2 a 4 vezes mais rápida, e compatibilidade com resoluções de até 8K.

Apesar desses avanços, a Sony ainda não confirmou uma data de lançamento definitiva, embora se especule que o console possa chegar ao mercado no final deste ano.

A revelação do PlayStation 5 Pro promete elevar o padrão da experiência de jogo, oferecendo melhorias significativas em desempenho e funcionalidade. Os fãs aguardam ansiosamente o anúncio oficial da Sony para confirmar essas emocionantes novidades no mundo dos videogames.