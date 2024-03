Os proprietários do Tesla Cybertruck começam a receber o Basecamp

Um dos acessórios mais populares do Cybertruck da Tesla começou a chegar aos usuários que os compraram. A “Basecamp” do elétrico rústico da empresa de Elon Musk parece ser um novo exemplo do meme “como parece na Internet” e “como chegou em casa”.

Pelo menos é isso que alguns usuários da Cybertruck estão reivindicando em suas redes sociais, com imagens de como o "Basecamp" parece instalado em seus veículos "todo-terreno".

Vamos começar explicando do que se trata este acessório, conforme descrito pela Tesla em seu site oficial, e o preço, que embora possa parecer caro para muitos, quem tem dinheiro para comprar um veículo desse tipo, tem para pagar um adicional.

O objetivo da "Basecamp" é basicamente levar uma loja de acampamento para viagens em áreas rurais. "Com um design de estrutura de ar geodésico ultraleve, a barraca Cybertruck basecamp pode ser inflada em minutos usando uma bomba manual sem a necessidade de postes estruturais", descreve a Tesla em sua página da web.

Conta com janelas com telas que permitem a passagem de ar e ao mesmo tempo protegem contra mosquitos, e um colchão para dormir no interior. O teto da barraca de acampamento é transparente para observar as estrelas.

O pacote autônomo, totalmente dobrável, é montado em cima da caixa do caminhão, mas sob a cobertura de lona, o que preserva o espaço de armazenamento e a autonomia da caixa enquanto está na estrada. Ative o modo barraca na tela sensível ao toque do seu veículo para desfrutar de uma experiência de acampamento aprimorada", explica a empresa, para percebermos que na verdade é uma maravilha.

Basecamp Cybertruck

Custa 3.000 dólares, e as imagens dos usuários que já o montaram não correspondem exatamente ao que é o acessório no site da empresa.

A reclamação dos usuários está muito mais relacionada ao render que a Tesla publicou em 2019. O acessório na verdade não possui aquelas janelas ou teto transparente que são descritos e, com isso, se torna apenas uma barraca de camping que qualquer pessoa pode comprar em um supermercado.