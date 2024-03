Inventam um artefato para silenciar o reggaetón com inteligência artificial

Roni Bandini, músico e programador argentino, enfrentou o irritante problema de acordar todos os dias com reggaetón em alto volume tocado pelo seu vizinho. Em vez de confrontar diretamente o vizinho, decidiu desenvolver uma solução inovadora utilizando inteligência artificial (IA): Reggaeton Be Gone.

Inspirado no antigo dispositivo TV-B-Gone, Bandini criou um aparelho autônomo capaz de detectar reggaetón e interferir nos alto-falantes bluetooth até a música parar.

O primeiro passo foi treinar uma IA para reconhecer o gênero de reggaeton. Em seguida, usando um computador Linux, Bandini escaneou os sinais bluetooth para identificar o alto-falante que estava reproduzindo a música.

Depois de identificado, o Reggaeton Be Gone interferiu no alto-falante enviando múltiplos pacotes e solicitações de conexão para desconectar ou deteriorar a qualidade do som. A máquina reconhece milhares de músicas e opera de forma autônoma uma vez configurada.

O debate ético

Embora a recepção inicial tenha sido positiva, surgiram preocupações éticas e legais sobre o uso de inibidores de frequência. Na Espanha, possuir e usar esses dispositivos é ilegal desde junho de 2022. No entanto, Bandini argumenta que a sua máquina não bloqueia as frequências, mas interfere nos alto-falantes inundando-os com pedidos.

Reconhece a controvérsia, mas defende a sua invenção como uma resposta ao problema de ouvir reggaeton em alto volume todos os dias. Apesar das preocupações legais, Bandini recebeu amplo apoio e humor pela sua invenção. Ele compartilhou tutoriais, demonstrações e código online, e planeja oferecer oficinas e palestras sobre o assunto.

Além do Reggaeton Be Gone, Bandini criou outros dispositivos engenhosos, como o Rayuelomatic para ler Rayuela de Julio Cortázar, um Furby reprogramado chamado Borgy para recitar frases de Jorge Luis Borges, e a Klausner Machine, capaz de "ouvir" as plantas.

Roni Bandini demonstrou sua habilidade para combinar criatividade com tecnologia para abordar problemas cotidianos de uma maneira única e divertida. Embora sua invenção possa gerar controvérsia, seu impacto na cultura maker e na inovação tecnológica é inegável.

Reggaeton Be Gone é apenas um exemplo do engenho argentino, que continua a inspirar e surpreender com as suas criações.