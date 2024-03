Google Translate vs ChatGPT: nós te contamos qual é a melhor ferramenta

Google translate vs ChatGPT Batalha

A tradução de textos já não é tão complicada como era há 15 anos. Os sistemas operacionais de computadores, tablets e smartphones vêm com ferramentas integradas para entender qualquer frase em quase qualquer idioma.

No entanto, há umas melhores que outras e a chegada da inteligência artificial introduz um novo concorrente nesta corrida para traduzir exatamente o que um texto diz.

Então, vamos analisar dois dos melhores aplicativos para tradução: o ChatGPT da OpenAI, que utiliza inteligência artificial, e o Google Translate, ao qual também foram adicionados sistemas de aprendizado de máquina.

Estas duas opções disputam o trono do melhor tradutor da Internet. Com base em uma resenha do Computer Hoy, vamos explicar como cada um funciona.

Google Translate

No caso do Google Translate, o sistema é baseado em um sistema de tradução automática neural (NMT) que utiliza redes neurais para traduzir texto de um idioma para outro. Este sistema aprende com milhões de exemplos de tradução para encontrar a melhor equivalência entre idiomas.

Por outro lado, o ChatGPT, embora também utilize um sistema de NMT, adiciona uma abordagem mais conversacional. O chatbot da OpenAI é treinado com uma grande quantidade de dados de texto, incluindo conversas, o que permite uma melhor compreensão do contexto e da intenção do texto original.

ChatGPT Alucinações

Qual dos dois é melhor?

Se precisarmos de uma tradução precisa e direta, nossa melhor opção é o Google Translate. É mais rápido e eficiente para traduzir grandes quantidades de texto. Oferece a possibilidade de traduzir documentos completos em formato PDF ou Word.

No entanto, o ChatGPT, embora seja um pouco mais lento, oferece traduções mais precisas e com melhor fluidez para textos longos. Além disso, permite traduzir textos com um estilo mais natural e conversacional.