A SpaceX quebra recordes com a Starship: é a maior e mais rápida nave da história espacial

Esta quinta-feira, 14 de março, foi histórica para a exploração espacial. A nave Starship da SpaceX, a mesma que protagonizará a missão Artemis III à Lua, triunfou nas alturas com seu terceiro voo de teste. Embora nem tudo tenha saído como esperado, a verdade é que houve uma melhoria significativa em relação à tentativa anterior, e realizou muitos feitos para a corrida espacial.

Em primeiro lugar, trata-se da maior e mais rápida nave já construída a alcançar a órbita, colocando assim a empresa de Elon Musk em uma posição vantajosa para futuras missões à Lua e Marte.

Além disso, o voo, realizado no dia do Pi e coincidindo com o 22º aniversário da SpaceX, demonstrou o potencial da nave ao superar os 26 mil quilômetros por hora e alcançar uma altura de mais de 230 quilômetros, ultrapassando até mesmo o lendário Saturno V e as naves do programa Apolo.

Recomendados

Starship SpaceX

A nave espacial Starship fez história.

Esta terceira tentativa acabou sendo a mais produtiva para a SpaceX, pois conseguiu testar o sucesso de várias melhorias, incluindo a reentrada atmosférica.

Embora o voo tenha terminado com a perda de comunicação e a subsequente destruição da nave, as manobras realizadas foram de grande importância para analisar o que deu errado e prever possíveis falhas para futuros lançamentos.

De acordo com os números oficiais, a missão fez história ao estabelecer um novo padrão: atingiu uma altitude orbital de 230 quilômetros, utilizando os 33 motores do foguete Super Heavy, que funcionaram quase perfeitamente.

Depois, a nave reacendeu seus motores para subir ainda mais, após se separar a cerca de 170 quilômetros de altura. A fase de reentrada foi notavelmente bem-sucedida, graças às placas térmicas e às asas dobráveis que guiaram a descida, enviando os dados através da rede Starlink, o que minimizou o período de 'blackout'.

Depois a situação fica ainda pior; a etapa Super Heavy não conseguiu uma descida perfeita devido a problemas com a ignição de seus foguetes Raptor, e a nave Starship não alcançou seu objetivo de aterissar no Atlântico, presumivelmente se desintegrando durante a reentrada.

Uma nova estrela para a SpaceX

Apesar de tudo, a NASA, através de seu administrador Bill Nelson, parabenizou a SpaceX por este avanço significativo, reconhecendo sua contribuição para o programa Artemis e a futura exploração de Marte.

"Parabéns à SpaceX por um voo de teste bem-sucedido! A nave estelar decolou para os céus. Juntos, estamos dando grandes passos através do Artemis para devolver a humanidade à Lua e depois olhar para Marte", escreveu.

Parabéns para @SpaceX por um voo de teste bem-sucedido! A Starship voou para os céus. Juntos, estamos fazendo grandes avanços através do Artemis para devolver a humanidade à Lua e depois olhar em direção a Marte. https://t.co/VXq8Vp1sAc — Bill Nelson (@SenBillNelson) 14 de março de 2024

Elon Musk, por sua vez, publicou vários tweets relacionados ao futuro das missões espaciais. "Ontem estivemos um passo mais perto da vida em Marte", é o último que se pode ler em sua conta do X, rede social antes chamada Twitter.