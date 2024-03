A HALO Space está se preparando para seu sexto voo de teste

A corrida espacial entre empresas privadas não é algo novo. Recentemente vimos como a nave Odysseus chegou ao Polo Sul lunar, e apenas um dia atrás o mundo testemunhou o terceiro voo de teste da Starship da SpaceX. Em breve será a vez da HALO Space, uma empresa espanhola focada no turismo espacial que realizará seu sexto voo de teste a partir da Arábia Saudita.

Este voo será um novo marco para o setor, sendo o primeiro a testar todos os sistemas críticos com uma cápsula de tamanho real a mais de 30 quilômetros de altura.

Testes de voo PABLO CABELLOS DEL SOL/HALO SPACE (PABLO CABELLOS DEL SOL/HALO SPAC/Europa Press)

Os planos turísticos da HALO Space

De acordo com informações vazadas, a empresa europeia tem colaborado de perto com líderes do setor aeroespacial, incluindo CT Engineering, Aciturri, GMV e B2Space para preparar o design, fabricação e testes desta nova categoria de veículos espaciais.

Entretanto, para garantir a segurança, a empresa tem colaborado com as agências reguladoras do setor aeroespacial em países como Espanha, Estados Unidos, Arábia Saudita e Austrália.

A nave desenvolvida pela HALO Space se destaca como a mais avançada em termos de engenharia no espaço próximo e nos voos de teste realizados até agora.

A sexta prova será em junho, e representará um passo fundamental para iniciar as operações comerciais em 2026.

De acordo com a própria empresa, uma vez que a nave - com capacidade para 8 pessoas - estiver pronta, o plano é realizar até 400 voos por ano a partir de 2029, transportando mais de 3.000 passageiros por ano em seus balões estratosféricos de zero emissões pelo ‘módico’ valor de 150.000 euros por bilhete.

A HALO Space está se preparando para o seu sexto voo de teste

A colaboração com a Agência Espacial Saudita (SSA), a Autoridade Geral de Aviação Civil (GACA) e a Comissão de Comunicações, Espaço e Tecnologia (CST) foi fundamental para obter a autorização necessária para realizar este voo em junho.

A esse respeito, Carlos Mira, CEO da HALO Space, expressou seu orgulho pelo progresso até a data, destacando que esse voo marcará um marco histórico no turismo espacial e, é claro, também para a Espanha.

"Seremos a primeira empresa do setor a concluir a fase mais longa do projeto, o design e teste de todos os sistemas críticos, com apenas 6 voos de teste, os primeiros 5 já realizados com pleno sucesso. É um orgulho para nossa equipe e as empresas que embarcam conosco neste projeto alcançar um voo tão alto e liderar este setor tão promissor", explicou.

De acordo com o líder da empresa, a escolha da Arábia Saudita como local para este voo deve-se a condições geográficas e meteorológicas ideais para voos em balão estratosférico. Além disso, a solidez do projeto e a confiança depositada na HALO Space por ser uma empresa europeia facilitaram os trâmites junto às autoridades sauditas.

Desde a sua fundação em 2021, a HALO Space investiu 10 milhões de euros no projeto, com um financiamento total estimado entre 80 e 90 milhões de euros.

Seu objetivo? Permitir que os passageiros experimentem a vista da Terra do espaço, a mais de 40 quilômetros de altura, marcando o início de uma nova era no turismo espacial.