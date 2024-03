Mark Zuckerberg testa os óculos de realidade aumentada da Meta e Ray-Ban

Recursos dos óculos de realidade aumentada da Meta e Ray-Ban

Através do Instagram, Zuckerberg costuma compartilhar vídeos e fotos de suas viagens. Atualmente, o CEO do Meta está visitando o estado de Montana e aproveitou suas belas vistas para interagir com diversos ambientes e assim exibir as capacidades do dispositivo.

Recomendados

Nesse contexto, o magnata mostrou que os óculos de realidade aumentada da Meta e da Ray-Ban são capazes de fornecer informações detalhadas sobre monumentos históricos, além de buscar dados na internet por meio de funções avançadas de IA.

E uma das principais características destes óculos é a sua capacidade de reconhecer e/ou descrever locais históricos usando inteligência artificial multimodal, para que os usuários possam obter informações simplesmente perguntando sobre eles, sem precisar conhecer o nome do local, por exemplo.

No vídeo, ao se deparar com um arco em Montana, Zuckerberg pergunta: "Ei Meta, qual é a história deste monumento?". E imediatamente os óculos respondem com a história do Arco de Roosevelt, construído em 1903.

Zuckerberg também demonstrou como os óculos podem adaptar sua interação a estilos específicos solicitados pelo usuário. Em um exemplo, ele pede que a explicação sobre a formação da neve seja entregue em um estilo cavernícola, e os óculos respondem de forma criativa e educativa.

Mark Zuckerberg Ray-Ban de Meta

Além disso, no vídeo, ele nos mostra como os óculos são capazes de oferecer funções baseadas no contexto visual do usuário, como determinar se há muitos casacos em um armário ou explicar como o frio afeta os cavalos.

Permitir transmissões ao vivo no Facebook e Instagram, leitura e tradução de sinais são outras funções destacadas pelo jovem empresário. Tudo isso com um design fino e uma bateria de longa duração, que promete até 36 horas de uso contínuo.

No entanto, até agora, estes óculos estão em fase de teste e disponíveis através de um programa de acesso antecipado nos Estados Unidos e na Europa. Seu valor? Aproximadamente US$299.

Ray-Ban Meta (2023) META (META/Europa Press)

Tags