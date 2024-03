Estas são as cinco teorias mais precisas sobre o fim do mundo. Será que alguma delas pode acontecer em breve?

Não sabemos se o fim do mundo está perto. Mas é uma realidade que nosso amado planeta Terra está com os dias contados. Os recursos do Sol, por mais poderosos que sejam, em algum momento da história vão se esgotar, de acordo com as estimativas que os cientistas conseguiram após décadas de pesquisa.

No entanto, é possível que algum evento trágico ocorra muito antes do Sol parar de nos fornecer a energia perfeita para o desenvolvimento da vida como a conhecemos.

Vamos, então, enumerar as cinco teorias mais precisas e críveis sobre o fim do mundo. Qualquer uma delas poderia ocorrer em um momento inesperado e nos pegar de surpresa. É por isso que existem cientistas estudando todas essas possibilidades, com o objetivo de tentar revertê-las e fazer com que a humanidade prevaleça para todo o sempre.

Cinco teorias muito possíveis sobre o fim do mundo

O impacto de um meteorito: Sem dúvida, o mais popular e conhecido de todos. De fato, já ocorreu no passado do nosso planeta e, por isso, os cientistas temem que possa se repetir. Astrônomos e astrofísicos monitoram constantemente a atividade dos asteroides do Sistema Solar para prevenir algum evento infeliz no qual uma rocha colida com a Terra e provoque situações devastadoras.

Meteorito Meteorito / Pixabay

A erupção do supervulcão Yellowstone: Falamos recentemente sobre essa possibilidade no FayerWayer. O supervulcão de Yellowstone é notável por sua imensa caldeira, que se estende por cerca de 30 milhas (48 km), e foi o protagonista de erupções monumentais no passado, sendo a mais recente há aproximadamente 640.000 anos. Uma imensa reação em cadeia poderia mudar para sempre o curso da humanidade.

Foto: AP

Inteligência Artificial descontrolada: Se viram The Creator, sabem que poderíamos estar a caminho desse destino. A criação de uma superinteligência artificial, que ultrapasse a capacidade de pensamento de nossa raça, seria perigosa para a humanidade. O próprio Sam Altman, criador do ChatGPT, está preparado para um evento como esse.

A Inteligência artificial desenhada como um vilão (gremlin/Getty Images)

Mudança climática catastrófica: Talvez a mais crível e sobre a qual temos maior influência, e não fazemos nada. As emissões de gases de efeito estufa elevam o nível do mar e provocam mudanças bruscas no clima de nosso planeta. A emissão influencia a atmosfera, camada que nos protege da radiação emitida pelo Sol. Se não cuidarmos disso, estamos destinados à extinção.

Os bombeiros lutam contra um incêndio florestal e as mudanças climáticas

Guerra nuclear: Outra sobre a qual temos influência e parece estar sempre em constante ameaça sobre nós. A possibilidade de uma guerra nuclear e suas consequências catastróficas tem sido uma preocupação importante ao longo da história moderna. A capacidade destrutiva das armas nucleares é imensa e poderia ter efeitos devastadores na humanidade e no meio ambiente.