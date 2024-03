Rússia e China querem instalar uma usina nuclear na Lua: o que poderia dar errado?

A corrida espacial do século XXI parece ter atingido níveis inesperados, com algumas reviravoltas tão incomuns que parecem saídas de uma nova temporada de sagas atípicas como Space Force ou For All Mankind. Um exemplo perfeito disso é o mais recente projeto conjunto entre China e Rússia, onde buscam construir, essencialmente, uma planta nuclear.

Onde o chefe da agência espacial russa Roscosmos, Yuri Borisov, anunciou, de acordo com um relatório da AKI Press, planos ambiciosos para uma colaboração espacial entre as duas nações, incluindo a instalação de uma usina nuclear na Lua entre 2033 e 2035.

Esta iniciativa é considerada um marco na exploração espacial que busca abrir caminho para a construção de assentamentos lunares permanentes. Deixando claro mais uma vez que a China está usando toda a força de seu poder global para se posicionar como líder nessa corrida espacial.

No final deste mês de fevereiro de 2024, relatamos aqui no FayerWayer como o país oriental estava se preparando para dar os primeiros passos definitivos em seu ambicioso projeto, revelando os nomes das duas naves espaciais que espera levar dois astronautas chineses até a Lua antes de 2030.

Agora, esta notícia recém-surgida nos ajuda a dimensionar melhor o que realmente está por trás desta série de missões, que culminará com a construção de uma instalação nuclear conjunta em nosso astro satélite.

Rússia e China estão protagonizando uma colaboração espacial nuclear com o objetivo de conquistar a Lua

Um extenso artigo explicativo da Forbes nos dá mais contexto sobre este projeto, abordando os antecedentes do próprio Borisov, com sua experiência anterior como vice-ministro da Defesa e mencionando que a experiência russa em "energia espacial nuclear" será fundamental para o projeto.

A energia nuclear é considerada uma fonte viável de energia para futuros assentamentos lunares, uma vez que os painéis solares não seriam suficientes para atender à demanda energética.

O projeto é planejado para ser realizado de forma automatizada, sem a presença de humanos na Lua. A construção da central nuclear lunar envolveria a entrega e instalação de uma unidade de energia na superfície lunar, uma tarefa complexa que exigirá avanços tecnológicos significativos.

No âmbito desta colaboração espacial, a Rússia também planeia desenvolver uma nave espacial de carga propulsada por energia nuclear. Seria, em última análise, uma espécie de "rebocador espacial" com capacidade para transportar grandes cargas entre órbitas, remover lixo espacial e realizar outras tarefas.

Por enquanto, o grande desafio a ser resolvido seria a questão de como resolver o necessário processo de resfriamento do reator nuclear.

Mas se o objetivo é chegar lá dentro de uma década, é provável que tenham tempo mais do que suficiente para resolver isso.