NASA: uma poderosa tempestade solar esteve prestes a destruir cinco naves espaciais

As erupções solares são uma questão séria para os cientistas que estudam de perto nossa estrela massiva. As ejeções que causam tempestades solares afetam diretamente as naves espaciais que estão navegando no sistema planetário. O fato de não estarem sob a proteção da atmosfera os expõe de forma vulnerável à energia do Sol.

E embora seja normal que, de tempos em tempos, durante os ciclos solares, o Sol expulse matéria de sua própria composição, houve um dia em que as coisas saíram do controle. Uma poderosa tempestade solar esteve prestes a deixar inutilizáveis cerca de cinco naves espaciais da NASA, incluindo a Estação Espacial Internacional (ISS, em inglês).

Teria sido uma situação de emergência de código vermelho, pois as perdas não seriam apenas materiais, mas no caso da ISS, os astronautas a bordo estariam em perigo de ficarem incomunicáveis com a Terra.

Labareda solar - space.com

O evento do qual estamos falando ocorreu em 15 de julho de 2021. Foi, de acordo com os cientistas da NASA, um dos mais fortes observados nos últimos anos e causou um aumento significativo na radiação no espaço.

Afetou cinco naves espaciais em particular:

A sonda espacial Juno , que está em órbita ao redor de Júpiter.

, que está em órbita ao redor de Júpiter. A sonda espacial Parker Solar Probe , que está se aproximando ao Sol.

, que está se aproximando ao Sol. O telescópio espacial Hubble .

. O telescópio espacial de raios X Chandra .

. A Estação Espacial Internacional.

A questão é que esta tempestade solar expulsou uma grande quantidade de material conhecido como partículas energéticas solares (SEP, em inglês). São prótons e elétrons viajando em alta velocidade e foi a primeira vez na história que chegaram a espaçonaves distantes do Sol e da Terra.

Com o simples fato de ver as cinco naves que foram afetadas, podemos ver que as partículas viajaram por todo o Sistema Solar.

“Nina Dresing, do Departamento de Física e Astronomia da Universidade de Turku, na Finlândia, afirmou que ‘As Ejeções de Massa Coronal podem danificar nossa tecnologia, como os satélites, e interromper o GPS. Além disso, humanos no espaço ou até mesmo em aviões em rotas polares podem sofrer radiação prejudicial durante eventos SEP fortes’, de acordo com uma revisão da NASA.”