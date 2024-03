Bill Gates acredita que é um chefe melhor do que Steve Jobs

Quem foi o pior chefe com seus funcionários quando suas empresas estavam em um ponto crítico definidor para o futuro da indústria tecnológica? Bill Gates, Steve Jobs ou até Elon Musk? Essa é uma pergunta que mais de um seguidor dessas personalidades já se fez e podemos dizer que temos uma resposta agora. Graças a um incidente curioso.

Numa cerimônia relativamente recente no Clube Econômico de Nova York, realizada no final de 2023, Bill Gates, cofundador da Microsoft, recebeu o Prêmio de Excelência em Liderança Peter G. Peterson. Durante seu discurso, Gates compartilhou suas ideias sobre ser chefe e seu papel na criação da cultura inovadora distintiva da Microsoft.

No entanto, seus comentários sobre seu estilo de liderança em comparação com o de Elon Musk e Steve Jobs geraram um debate sobre sua verdadeira personalidade como líder e seu impacto na indústria tecnológica.

Hoje vamos analisar a história deste momento curioso que resultou em uma controvérsia leve e um debate interessante sobre a ideia de como acreditamos liderar e a forma real como tudo acontece.

O cofundador da Microsoft que questionou a ideia que Bill Gates tinha sobre seu estilo de liderança como chefe

Na cerimônia, Gates descreveu a si mesmo como "muito gentil" em comparação com Elon Musk e Steve Jobs, que sempre foram conhecidos por sua exigência e pressão constante sobre suas equipes de trabalho. No entanto, essa afirmação reacendeu discussões sobre seu próprio estilo de liderança, que alguns descrevem como implacável e competitivo.

A sua relação com Jobs, cheia de rivalidade e colaboração, exemplifica esta complexidade. Ambos líderes impulsionaram a inovação em suas empresas, mas a sua "inimizade" profissional também foi intensa. Após a morte de Jobs em 2011, Gates reconheceu a importância da sua competição no desenvolvimento do setor tecnológico. E ele está certo.

Steve Jobs e Bill Gates Microsoft

Por outro lado, sua relação com Musk tem sido mais turbulenta. Há o incidente da decisão de Gates de vender ações da Tesla Inc. que resultou em uma disputa pública, com Musk questionando o compromisso de Gates com a luta contra as mudanças climáticas.

Em contraste com a ideia de Bill, temos as experiências de alguns funcionários da Microsoft com Gates que ilustram a intensidade de sua liderança. O co-fundador da empresa, Paul Allen, e o engenheiro de software Joel Spolsky descreveram em anos passados um ambiente de trabalho exigente e competitivo, com Gates constantemente pressionando para obter os melhores resultados.

No entanto, Gates também mostrou ser capaz de se adaptar. Com o crescimento da Microsoft, ele reconheceu a necessidade de mudar seu estilo de liderança. Embora no passado fosse conhecido por sua obsessão pelo trabalho e suas altas expectativas, Gates entendeu que uma empresa em expansão exigia uma abordagem mais flexível.

Não se trata sempre apenas de visão, às vezes é necessário aplicar um pouco de pressão ao próximo.