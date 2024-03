Aprendizagem online e tecnologia educacional: os desafios digitais para 2024

Em vários países, o ano letivo começou ou deu início a um novo trimestre ou semestre a partir do mês de março. Um dos pontos-chave é como estão surgindo as novas tendências em temas educacionais, onde os professores, escolas e pais devem se adaptar a novos formatos de aprendizagem, criando oportunidades dentro do contexto educacional. A tecnologia desempenha um papel fundamental nisso: herança da era pandêmica.

Apesar das tendências em educação poderem variar de acordo com o país, contexto socioeconômico e avanços tecnológicos, não podemos ignorá-las. Algumas tendências gerais que emergiram no campo da educação mudaram a forma de ensinar e proporcionaram algo que muitas crianças precisavam: ferramentas digitais. A relevância das ferramentas digitais nos dias de hoje é incontornável para a dinâmica operacional e evolução das organizações, tornando-se um tema de crucial importância para o ambiente, sendo vital construir esse conhecimento desde a fase escolar.

Tecnologia Educação

Adoção de ferramentas digitais para a educação

A seguir detalhamos algumas ferramentas digitais e tecnológicas da educação que podem ser aplicadas para formar esta importante área em crianças e jovens.

Aprendizagem online e à distância: Com o avanço da tecnologia e da globalização, a aprendizagem online e à distância ganhou popularidade. Durante a pandemia, tornou-se fundamental, mas deve continuar desenvolvendo oportunidades para que crianças e adolescentes se familiarizem com ferramentas digitais básicas.

Educação personalizada: Reconhecendo que os alunos têm estilos de aprendizagem diferentes e necessidades individuais, a educação personalizada tem ganhado espaço. Abordagens de ensino que se adaptam às forças e fraquezas de cada aluno podem contribuir para o seu desenvolvimento integral.

Pode ser aplicado no campo tecnológico com aulas de informática, informática básica ou até mesmo, mais avançado, com noções de programação. Profissionalmente, na sua vida adulta, ter conhecimentos nessas áreas representará uma clara vantagem.

Smartick Educação online

Tecnologia educativa: A tecnologia transformou a maneira como se ensina e se aprende. Desde a integração de dispositivos móveis na sala de aula até o uso de ferramentas de inteligência artificial para a personalização da aprendizagem, a tecnologia educativa continua evoluindo e desempenhando um papel fundamental na educação contemporânea. No entanto, deve ser "medida", como nos esclarece uma especialista.

"Atualmente, é um grande desafio potencializar e melhorar as habilidades digitais em todas as comunidades educativas, em consonância com a conscientização e a importância do uso adequado dos recursos digitais. Devemos entender que um professor deve ser capaz de iniciar projetos que vão do online para o offline e vice-versa, sem perder de vista o que precisa ser ensinado e focado, a fim de alcançar um ensino abrangente. Apesar de termos tido quase dois anos de aulas online, ainda precisamos continuar nos aperfeiçoando e avançando em políticas que forneçam diretrizes para a proteção do uso apropriado da tecnologia na sala de aula", explica Milena Schublin Bisquertt, especialista em educação, presidente metropolitana do FIDE.

Habilidades do século XXI: As habilidades do século XXI, como o pensamento crítico, a criatividade, a comunicação eficaz e a resolução de problemas, estão cada vez mais valorizadas no mundo do trabalho atual. As instituições educacionais estão incorporando essas habilidades em seus currículos para preparar os estudantes para o sucesso futuro.

Muitas dessas habilidades são desenvolvidas por meio da leitura, do debate e do desenvolvimento do pensamento crítico. A tomada de decisões no campo da programação também envolve bastante criatividade e resolução de problemas, então a tecnologia não deve ser vista como inimiga desse desenvolvimento, mas sim como aliada.