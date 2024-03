A NASA revela imagens inéditas da primeira caminhada espacial da história

Pela primeira vez em mais de 50 anos, a NASA está se preparando para retornar à Lua com uma missão tripulada. O projeto Artemis, embora tenha sido adiado várias vezes, ainda está em andamento. Os cientistas veem como uma necessidade retornar ao satélite natural, desta vez, para ficar.

É por isso que a agência espacial norte-americana recorda os antigos marcos pelos quais foi possível ir à Lua (e voltar com vida) no final dos anos 60. Uma das missões que abriu caminho foi a conhecida como Apollo 9. Este trabalho contou com muitas "primeiras vezes" e uma delas foi a primeira caminhada espacial.

Essa primeira saída ao espaço foi lembrada pela NASA em uma foto surpreendente que ganhou a imagem do dia, no site oficial da agência espacial.

Recomendados

"Excelente vista dos módulos de comando e serviço (CSM) e do módulo lunar (LM) da Apollo 9 acoplados, com a Terra ao fundo, durante a caminhada espacial em pé do astronauta David R. Scott, no quarto dia da missão orbital terrestre da Apollo 9. Scott, piloto do módulo de comando, está em pé na escotilha aberta do módulo de comando. O astronauta Russell L. Schweickart, piloto do módulo lunar, tirou esta fotografia de Scott a partir da varanda do LM. Dentro do LM estava o astronauta James A. McDivitt, comandante da Apollo 9", detalhou a NASA sobre a imagem em seu site.

NASA/Russell L. Schweickart

A missão Apollo 9 foi lançada em 3 de março de 1969. Na época, tornou-se um marco crucial na corrida espacial em direção à Lua. Embora muitas vezes seja menos lembrada do que as missões Apollo 11 e 12, foi fundamental para pavimentar o caminho para o primeiro pouso humano na Lua.

A missão Apollo 9 foi a primeira a testar o módulo lunar Spider em órbita terrestre. Essa nave espacial, projetada para pousar na Lua, acoplou-se ao módulo de comando Gumdrop.

Além de registrar a primeira caminhada espacial da história, também testou os sistemas de propulsão do módulo lunar. Esses testes garantiram a capacidade do módulo de manobrar e pousar na Lua.

Nesta missão, também foi realizado o primeiro simulacro de alunissagem pelos astronautas James McDivitt e David Scott, encarregados de praticar as manobras de descida e aterragem do módulo lunar em órbita terrestre.