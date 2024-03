Usaram as Apple Vision Pro em vez das HoloLens da Microsoft em uma operação de coluna

O Hospital Cromwell em Londres deu um passo significativo no campo da saúde ao implementar com sucesso as Óculos de Realidade Virtual Vision Pro da Apple em um procedimento cirúrgico pioneiro no Reino Unido. Este marco representa um avanço significativo na cirurgia moderna e promete transformar a prática médica em geral. Durante uma cirurgia de coluna vertebral, a enfermeira instrumentista Suvi Verho usou os óculos Vision Pro para auxiliar no procedimento cirúrgico.

A sua capacidade de monitorizar a operação em tempo real, selecionar as ferramentas adequadas e preparar o procedimento com confiança demonstrou uma melhoria notável na precisão e uma redução do erro humano, o que representa um dos aspectos mais promissores do uso desta tecnologia em cirurgias.

Apple vs Microsoft também acontece na sala de cirurgia

Anteriormente, o hospital usava o HoloLens 2 da Microsoft para auxiliar em procedimentos cirúrgicos. No entanto, a transição para o Vision Pro da Apple foi uma mudança significativa, oferecendo uma experiência aprimorada tanto para a equipe médica quanto para os pacientes.

O cirurgião Syed Aftab descreveu a tecnologia como um habilitador de um nível de assistência comparável ao de um assistente com grande experiência, destacando a fluidez e eficácia no trabalho conjunto, apesar de ser a primeira colaboração entre ambos.

Aftab até comparou a experiência a ter um "superpoder" na sala de cirurgia, destacando o impacto significativo desta tecnologia no ambiente cirúrgico. Além do caso específico no Cromwell Hospital, a adoção de tecnologias como Vision Pro na medicina sugere um futuro em que as operações sejam mais seguras e eficientes de forma generalizada.

A integração de dispositivos como os óculos de realidade virtual da Apple marca o início de uma nova era em procedimentos cirúrgicos, onde a tecnologia se torna uma aliada indispensável para os profissionais de saúde.

O aplicativo CyranoHealth, em destaque no comunicado de imprensa da Apple, ilustra como inovações tecnológicas podem facilitar melhorias significativas na saúde e bem-estar dos pacientes, oferecendo novas ferramentas para diagnóstico, operação e recuperação.

A incursão de avanços tecnológicos na medicina representa um caminho para procedimentos mais seguros, eficientes e menos invasivos, melhorando a qualidade do atendimento médico e, em última instância, a vida dos pacientes. Com cada desenvolvimento tecnológico, abre-se uma porta para um futuro mais promissor no campo da saúde, onde a inovação contínua redefine os padrões da prática médica.