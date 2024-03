Um evento catastrófico está prestes a acontecer nos céus

Os buracos negros são os objetos mais massivos, misteriosos e aterrorizantes de todo o Universo. Nem a luz, que é a coisa mais rápida que conhecemos, tem a força para escapar deles.

Se apenas um é assustador, o que podemos esperar se houver dois juntos. E além disso, esse par está prestes a colidir para criar uma fusão incrível que causará eventos verdadeiramente catastróficos no Universo.

Isso foi o que uma equipe de cientistas da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, descobriu. Usando dados do telescópio Gemini Norte, eles encontraram esse par de eventos massivos que, quando se unirem completamente, terão uma massa que será 28 milhões de vezes maior que a do Sol.

Recomendados

Os buracos negros estão localizados numa galáxia elíptica chamada B2 0402+379, que está a 750 milhões de anos-luz de distância, de acordo com o portal da Nat Geo. A equipe de cientistas, além de detectar este par de fenômenos massivos, descobriu que eles compartilham uma órbita, o que significa que a cada segundo que passa estão se dirigindo um em direção ao outro para se fundirem.

"Estamos ansiosos para realizar pesquisas de acompanhamento do núcleo de B2 0402+379, onde analisaremos a quantidade de gás presente. Isso deve nos fornecer mais informações sobre se os buracos negros supermassivos podem se fundir ou se ficarão presos como binários", disse um dos líderes da pesquisa, Tirth Surti, astrofísico da Universidade de Stanford.

Buraco negro YUZHU CUI ET AL. 2023,

A fusão de dois buracos negros é um fenômeno proposto pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. De acordo com as estimativas do icônico cientista alemão, esses eventos massivos são regiões do espaço-tempo onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, pode escapar de sua atração.

Assim, quando dois buracos negros estão suficientemente próximos um do outro, podem acabar orbitando mutuamente devido à atração gravitacional.

Quando dois buracos negros orbitam um ao redor do outro, eles emitem ondas gravitacionais, que são perturbações no espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais carregam energia e momento, o que faz com que a órbita dos buracos negros diminua ao longo do tempo. Eventualmente, os buracos negros podem se fundir em um só.

Existem observações astronômicas que confirmaram, de forma indireta, a fusão de dois buracos negros. Em 2015, o Observatório de Interferometria a Laser de Ondas Gravitacionais (LIGO) anunciou a detecção direta de ondas gravitacionais provenientes da fusão de dois buracos negros.