Telescópio James Webb revela detalhes de um planeta que ferve

Telescópio Espacial James Webb. Imagem referencial Uma plataforma de manutenção orbital tripulada (OMP) se aproxima do Telescópio Espacial James Webb (JWST) para reparo e atualização. Nesta imagem, a perspectiva é a frente do JWST, onde os holofotes do OMP iluminam o espelho primário revestido de ouro (Walter Myers/Stocktrek Images/Getty Images/Stocktrek Images)

Graças ao famoso Telescópio Espacial da NASA, James Webb, especialistas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, recentemente examinaram as características do planeta chamado TOI-270 d, que é conhecido por estar completamente coberto por água.

O mais destacado da descoberta é que, embora por muito tempo tenha sido acreditado que existe a possibilidade de vida extraterrestre potencial, os pesquisadores da instituição britânica explicam que as probabilidades são mínimas e até mesmo é possível que seja inexistente, pois seus oceanos estão a aproximadamente 100 graus Celsius de ebulição e não se descarta que em algum momento possa ultrapassar essa temperatura extrema, o que sem dúvida tornaria a zona inabitável.

Características do TOI-270 d

A descoberta do exoplaneta foi anunciada em 2019, no entanto, foram necessários 4 anos para que suas primeiras análises fossem divulgadas publicamente. Além disso, o TOI-270 d se destaca por estar fora do nosso Sistema Solar, especificamente a cerca de 70 anos-luz da Terra.

A NASA informou que o planeta tem uma grande semelhança com Netuno (um de seus lados está sempre de frente para a sua estrela e o outro permanece sempre na escuridão), com uma massa quase cinco vezes maior e o dobro do raio da Terra, fazendo com que seu tempo para completar uma órbita seja um pouco mais de 11 dias.

Os especialistas de Cambridge explicam que um grande oceano cobriria toda a superfície de TOI-270 d e também observaram que a vida seria impraticável naquele local, devido às altíssimas temperaturas.

Em declarações ao The Guardian, Nikky Madhusudhn, professor e líder do estudo explicou que “um oceano tão quente ainda poderia ser líquido, mas não está claro se seria habitável. Na nossa opinião, a temperatura é muito alta para que a água seja líquida. Na sua superfície, as temperaturas poderiam atingir os 4.000°C e a água existe num estado supercrítico, onde a distinção entre líquido e gás se torna borrada. É quase como um fluido espesso e quente”.