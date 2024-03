Gohan Beast nasce de uma mancha de café neste brutal FanArt de Dragon Ball Super

Gohan Beast aparece em uma impressionante ilustração da talentosa designer @kmar__gmati. Através de sua conta no TikTok, esta designer mostra o nascimento do brutal guerreiro que nos encanta em Dragon Ball Super.

@kmar__gmati tem uma habilidade impressionante para transformar algo tão cotidiano, como o derramamento de algumas gotas de café na mesa, em uma obra de arte. Seu talento tem gerado admiração e espanto na comunidade artística.

A ilustradora compartilha o processo por trás desta criação extraordinária. Em um vídeo fascinante, vemos como a ilustradora joga café em uma folha de papel, e depois usa os dedos para espalhar a mancha de forma estratégica.

Depois de deixar a mancha secar, usa a forma resultante como ponto de partida para dar vida a Gohan Beast, o icônico guerreiro saiyajin de Dragon Ball.

A escolha de usar café como meio artístico não apenas destaca a habilidade da designer em enxergar o potencial criativo em lugares inesperados, mas também adiciona um elemento incomum e distinto à obra. A mistura de tons marrons e a textura única criada pelo café contribuem para dar um toque autêntico e surpreendente ao retrato da nova transformação do jovem saiyajin.

O Gohan Besta continua causando loucura entre os fãs e escritores de Dragon Ball Super. O arco mais recente do mangá nos mostra mais detalhes sobre o significado dessa transformação que já tínhamos visto no filme da franquia, lançado no segundo semestre de 2022.

A transformação surgiu, mas poucos sabiam a origem. E no episódio 102 de Dragon Ball Super é revelado que Piccolo, o sábio Namekiano e companheiro de treinamento de Gohan, lhe atribui o nome de "Modo Besta".

De acordo com a explicação no episódio, Piccolo sugere que esta transformação representa a libertação da besta interior que Gohan carrega consigo.

A revelação do "Modo Besta" deixou os fãs empolgados e especulando sobre as futuras implicações na história de Dragon Ball Super.

A conexão entre Gohan e seu poder interior, simbolizada por essa nova transformação, adiciona uma camada adicional de complexidade ao personagem, oferecendo aos leitores uma visão mais profunda da evolução do filho mais velho de Goku, como guerreiro saiyajin.