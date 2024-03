Foguete da empresa espacial Space One explode perto de um helicóptero

O setor privado que deseja se dedicar às viagens espaciais registrou um terrível acidente que poderia ter se transformado em uma tragédia. A empresa japonesa, Space One, tentou lançar um foguete chamado Kairos para fora de nosso planeta e a máquina explodiu poucos segundos após o lançamento.

As imagens que chegam do Centro Espacial Uchinoura no Japão são impressionantes, pois a explosão do foguete acontece a metros de um helicóptero que estava vigiando a área. Felizmente, a aeronave tripulada estava longe de Kairos no momento da explosão, embora no vídeo pareça que está na área onde poderia ser atingida pelo estrondo.

O acidente coloca em questão a segurança da exploração espacial nas mãos de empresas não governamentais. O foguete Kairos da empresa Space One, transportava um satélite do governo japonês.

É um aviso para os futuros turistas espaciais que procuram viajar com empresas privadas. Embora a ideia de explorar o espaço possa ser atraente, é crucial considerar as medidas de segurança implementadas por cada empresa.

As agências espaciais governamentais, como a NASA ou a ESA, têm décadas de experiência na exploração espacial e desenvolveram protocolos rigorosos de segurança para proteger seus astronautas. No entanto, as empresas privadas que estão começando a se aventurar nesse campo podem não ter os mesmos recursos, experiência ou regulamentações.

No caso do turismo espacial, a segurança é ainda mais importante, uma vez que os passageiros não são astronautas profissionais treinados para lidar com situações de emergência. Um acidente durante uma viagem espacial com uma empresa privada poderia ter consequências fatais.

Neste caso, a vítima não é uma pessoa que decidiu fazer turismo, mas sim um governo que recorreu a uma empresa privada para colocar um dispositivo de alta tecnologia em órbita da Terra.

De acordo com uma revisão da BBC, a Space One anunciou que está formando um comitê de investigação para determinar a causa do acidente. Este grupo será composto por especialistas em engenharia aeroespacial e segurança. A empresa também anunciou que está cooperando com as autoridades japonesas na investigação do acidente.