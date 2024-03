Falsos filantropos: isto é o que doam multimilionários como Gates, Zuckerberg e Bezos

No mundo existem pessoas que são verdadeiramente milionárias, especialmente quando falamos do setor tecnológico. Nomes como Bill Gates, Mark Zuckerberg ou Jeff Bezos estão no ranking das maiores fortunas do mundo, sendo comum ouvir sobre suas finanças ou esforços filantrópicos.

No entanto, muitas vezes podemos ler sobre promessas incríveis que na realidade não sabemos se chegam a ser cumpridas ou não. No Silicon Valley, as carteiras são recheadas, mas nem sempre querem se abrir para causas beneficentes.

Quanto doam as maiores fortunas do mundo

Neste contexto, recentemente a Forbes divulgou que apenas 13 dos 25 filantropos mais proeminentes dos Estados Unidos aderiram efetivamente ao The Giving Pledge, um clube exclusivo fundado por Bill Gates e Warren Buffett, que incentiva seus membros a doar pelo menos 99% de sua riqueza durante suas vidas.

Entre os empresários que estão cumprindo com a quantidade de suas doações, destaca-se o filantropo húngaro-americano George Soros, que destina 65% de sua fortuna para a fundação Open Society Foundations, apoiando causas de direitos humanos e liberdade de expressão.

Do outro lado da calçada encontramos Bill Gates, que apesar de ser cofundador do The Giving Pledge, doou apenas 24% de sua fortuna. Em números, a fortuna dos Gates chega a 125 bilhões de dólares, dos quais doaram 42.500.

E se a doação do cofundador da Microsoft parecia baixa, para Mark Zuckerberg e Priscilla Chan a filantropia claramente não é uma prioridade. A razão? Seu nível de doação é de 3% de sua fortuna, número semelhante ao que Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, doa.

Jeff Bezos, por sua vez, contribui apenas com 2% do total de seu patrimônio, que aliás é o terceiro na lista das maiores fortunas do mundo. Se inicialmente comprometeu 10 bilhões dos 196 bilhões que possui, só doou 3.300 bilhões.

Por outro lado, sua ex-esposa MacKenzie Scott, já doou mais de 16,58 bilhões de dólares, o que representa 32% de sua fortuna adquirida após o divórcio.