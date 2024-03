Ex-funcionários da Open AI lançam Claude 3, uma inteligência artificial que superaria o GPT-4

A empresa Anthropic, fundada por ex-funcionários da OpenAI, lançou seu último modelo de linguagem, o Claude 3, superando seus antecessores e concorrentes em vários aspectos-chave. Claude 3 foi aclamado por alcançar níveis quase humanos em certas tarefas, oferecendo três variantes distintas: Haiku, Sonnet e Opus, cada uma projetada para diferentes aplicações e escalas de necessidades.

Claude 3 vs. GPT-4: quem Ganha?

A variante mais potente do Claude 3, Opus, destaca-se por sua capacidade avançada de raciocínio de nível de pós-graduação e habilidades em matemática, codificação e conhecimento geral. De acordo com comparações apresentadas pela Anthropic, Opus supera o modelo GPT-4 da OpenAI nessas áreas, sendo um marco significativo no desenvolvimento de modelos de linguagem.

Uma das principais fortalezas do Claude 3 é sua capacidade de memória, o que lhe permite reter detalhes ao longo de conversas extensas, uma característica essencial para diálogos prolongados ou análise de documentos extensos.

Embora o ChatGPT possa ser mais adequado para integração com plataformas existentes, Claude oferece vantagens em contextos que exigem uma gestão profunda da memória e considerações éticas sólidas.

É importante ter em mente que, embora a versão gratuita do ChatGPT utilize o modelo GPT-3.5, sua versão paga oferece acesso ao modelo GPT-4, que pode superar Claude em certas métricas específicas.

Do ponto de vista dos desenvolvedores e aplicações comerciais, Claude 3 surge como um concorrente digno, fornecendo ferramentas eficazes para chats ao vivo, preenchimento automático e tarefas de extração de dados, com foco na ética da IA, segurança de dados e equidade.

Acessibilidade e futuro do Claude 3

Embora o Claude 3 represente uma opção robusta e segura, ainda enfrenta desafios em termos de integração de mercado e recursos avançados, como criação de imagens e navegação na web.

Nestas áreas, outras plataformas como o ChatGPT Plus podem ter uma vantagem. No entanto, com seu foco na ética e sua impressionante capacidade, o Claude 3 promete ser um concorrente relevante no mundo em constante evolução da inteligência artificial.