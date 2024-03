Eugene Cernan: a história do último astronauta a pisar na Lua

Recentemente, a Lua tem estado em destaque devido às diferentes missões que estão sendo planejadas ou que já conseguiram pousar em sua superfície, como o acidentado Odysseus ou a adiada missão Artemis da NASA. Já se passaram mais de 50 anos desde que a humanidade pisou na Lua, e 52 desde que Eugene Cernan se tornou o último astronauta a conseguir isso.

Falecido em 16 de janeiro de 2017 em Houston, Texas, o engenheiro e piloto de combate Eugene Andrew Cernan entrou para a história por ser o último humano a caminhar na Lua durante a missão Apollo 17, em dezembro de 1972.

Eugene Schmitt Conocido como Jack, acompañó a Gene Cernan en la superficie de la Luna. (Heritage Images/Getty Images)

O último passeio lunar de Eugene Cernan

O astronauta entrou para a história da NASA graças às suas constantes contribuições dentro e fora deste mundo, especialmente em questões relacionadas à engenharia aeroespacial.

Para a missão Apolo 17, impulsionada pelo foguete Saturno V, Cernan e Harrison Schmitt, seu companheiro de tripulação, realizaram três caminhadas espaciais na superfície da lua, acumulando 22 horas fora da cápsula, um recorde que também entrou para a história ao superar significativamente os tempos das missões anteriores, como a da Apolo 11.

Assim, os cosmonautas saíram a bordo de um veículo lunar Rover e percorreram cerca de 35 quilômetros, uma viagem totalmente dedicada à coleta de amostras geológicas fundamentais para entender a origem da Lua e talvez alguns outros segredos espaciais.

Aterrissagem da Apolo 17 NASA

Na cultura pop, um gesto pessoal marcou a figura de Cernan na Lua e a forma como o lembramos: é que, em um ato simbólico, ele gravou as iniciais de sua filha, "TDC", no solo lunar, algo que se acredita que deveria permanecer lá devido à erosão do ambiente.

O astronauta do Apolo 17, Gene Cernan, escreveu as iniciais de sua filha na superfície da lua. As iniciais "TDC" ainda estão lá 💕 pic.twitter.com/dzLIXOOXsO — @threadsken on ig 🫀 (@threadsken) 21 de julho de 2021

Posteriormente, a missão Apollo 17 marcou o fim de um capítulo importante na exploração lunar tripulada. Mas antes de sair da Lua, Cernan compartilhou algumas palavras memoráveis que refletiam sua esperança no futuro: "O desafio americano de hoje moldou o destino do homem de amanhã".

Depois disso, ninguém mais pisou na Lua nestas décadas. A razão? Seus custos e a falta de interesse político, em grande parte, levaram a que apenas a tripulação de Artemis seja a indicada para voltar a lua.