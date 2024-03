Espanha proíbe a Worldcoin, a iniciativa da OpenAI liderada por Sam Altman, de operar no país

Na semana passada, a Agência Espanhola de Proteção de Dados (AEPD) emitiu uma ordem cautelar contra a Worldcoin, uma iniciativa liderada pelo CEO da OpenAI, obrigando a empresa a cessar suas atividades na Espanha. A medida foi tomada depois que a Worldcoin começou a escanear a íris dos usuários e coletar dados pessoais em troca de criptomoedas, o que gerou preocupações sobre a privacidade e a segurança dos dados.

A AEPD confirmou que estava investigando quatro denúncias relacionadas ao tratamento de dados pela Worldcoin. Em uma coletiva de imprensa, a diretora da AEPD, Mar España, anunciou a suspensão das atividades da Worldcoin na Espanha para garantir uma proteção adequada dos dados pessoais.

Ele afirmou que qualquer atividade de coleta de dados pessoais na Espanha pela Worldcoin é ilegal e que a empresa poderia enfrentar multas de até 20 milhões de euros se continuar coletando informações.

A resposta da Worldcoin

A Worldcoin expressou sua discordância com a decisão da AEPD, afirmando que seu objetivo é fornecer acesso, privacidade e proteção online, e que estão sempre dispostos a colaborar com os reguladores.

A empresa também mencionou que tem estado em diálogo com a Autoridade de Proteção de Dados da Baviera (BayLDA), a principal autoridade supervisora de acordo com o RGPD, durante meses. Jannick Preiwisch, Oficial de Proteção de Dados da Worldcoin, criticou as ações da AEPD, argumentando que a agência está contornando a legislação da UE e divulgando afirmações imprecisas.

No entanto, apesar das afirmações da Worldcoin sobre o cumprimento das leis de proteção de dados, especialistas em privacidade temem que a empresa possa usar as informações coletadas para fins como marketing personalizado.

A Worldcoin anunciou sua intenção de apresentar uma ação contra a AEPD, alegando que a agência tem contornado o processo e as normas aceitas pela UE.

Entretanto, a AEPD assegura àqueles que tenham escaneado sua íris com a Worldcoin que a empresa é obrigada a bloquear esses dados e não pode operar com eles, fornecendo uma certa tranquilidade aos usuários preocupados com sua privacidade e segurança.