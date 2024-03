Elon Musk e a Starlink estão fazendo história: chamadas do fim do mundo já são possíveis

A empresa aeroespacial SpaceX não se destaca apenas por suas missões espaciais, como o terceiro lançamento de teste do Starship que ocorreu no último dia. E é que a empresa de Elon Musk também lidera uma cruzada satelital através do Starlink, cujo objetivo é expandir seus serviços de telecomunicações globalmente. Nesse sentido, uma de suas áreas de desenvolvimento é a iniciativa Direct To Cell, focada em oferecer serviços de chamadas e conexão em todo o mundo, independentemente da localização geográfica da pessoa.

E foi justamente este projeto da SpaceX que está fazendo história. A razão? Mostrou-se compatível com dispositivos móveis de marcas líderes como Samsung, Apple e Google, sem a necessidade de modificações ou infraestrutura adicional, então poderíamos dizer que agora é possível fazer chamadas de qualquer ponto do planeta, até mesmo em áreas mais isoladas.

Starlink já permitiria fazer chamadas em todo o mundo

Num esforço para expandir sua base de usuários e atingir todos os seus objetivos propostos, Musk anunciou o sucesso da tecnologia Direct to Cell.

Starlink está conectando mais de 2,3 milhões de pessoas em mais de 70 países e em muitos outros mercados ao redor do mundo 🛰️🌎❤️



Aqui estão apenas algumas de suas histórias → https://t.co/zR6w4t1qM9 pic.twitter.com/unth6HRqiC — Starlink (@Starlink) 22 de dezembro de 2023

Basicamente, este avanço aproveita a rede de satélites da SpaceX para fornecer cobertura global de chamadas, superando assim os desafios de conectividade que muitas áreas ao redor do mundo enfrentam.

De acordo com um comunicado da empresa datado de 7 de março, os primeiros testes foram um sucesso retumbante e cobriram uma ampla variedade de ambientes, desde áreas urbanas e rurais até interiores e exteriores sob diferentes condições climáticas.

E Foi assim que a Starlink conseguiu. Os resultados confirmaram que os smartphones equipados com tecnologia LTE - ou seja, a partir do iPhone 13 e modelos semelhantes de outras marcas - são capazes de aproveitar o sinal via satélite para fazer e receber chamadas telefônicas em qualquer lugar.

No entanto, os detalhes sobre o custo do serviço ainda estão sendo analisados por Musk, mas foi revelado que a Starlink já está explorando várias opções de preços para tornar essa tecnologia mais acessível.