Dispositivo permite falar sem o uso das cordas vocais graças à inteligência artificial

O distúrbio vocal é muito mais comum do que se pensa. Cerca de 30% da população sofre com isso, de acordo com dados publicados no site DW. Este dado foi o impulso para uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia em Los Angeles, nos Estados Unidos, desenvolver um pequeno dispositivo que permite às pessoas falar sem usar as cordas vocais, graças à inteligência artificial.

É um pequeno adesivo que é colocado do lado de fora da garganta. O dispositivo detecta o movimento dos músculos ao falar e gera uma pequena eletricidade que se transforma em voz. Os pesquisadores que o desenvolveram disseram que tem uma precisão de 95,6%, número que lhes valeu a publicação do artigo na revista científica Nature Communications.

Adesivo que permite a fala Universidade da Califórnia

Detalham que o remendo é magnetoelástico, termo utilizado para se referir a dispositivos de engenharia e ciência de materiais que aproveitam as propriedades para realizar medições de grandezas físicas como força, pressão ou tensão.

A magnetoelasticidade é a capacidade de um material de mudar sua forma em resposta a um campo magnético externo. Materiais desse tipo se deformam quando campos magnéticos são aplicados e, por sua vez, geram campos quando submetidos a tensões mecânicas. Esse fenômeno está sendo aproveitado para projetar sensores e transdutores.

Jun Chen, cientista da Universidade da Califórnia em Los Angeles, explica que o patch, além de detectar os movimentos musculares, também é capaz de gerar energia. Essa funcionalidade impressionante permite que o dispositivo se autoalimente.

Adesivo Alimentado com IA

Esses movimentos dos músculos na garganta são transformados em sinais elétricos e são analisados por um algoritmo de aprendizado de máquina (inteligência artificial) para reconhecer palavras e convertê-las em sons vocais.

Os pesquisadores esperam que o adesivo possa ajudar milhões de pessoas que perderam a capacidade de falar devido a uma doença, lesão ou cirurgia. O dispositivo também pode ser útil para pessoas que têm dificuldade em falar devido a condições como disartria ou afasia.