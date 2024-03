Barack Obama pediu para não esquecer a Terra diante da ideia de colonizar Marte

Durante uma conferência em Paris, o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama enfatizou a necessidade de priorizar a preservação da Terra sobre a colonização de Marte. Diante de uma plateia de especialistas em energias renováveis, Obama expressou sua fascinação pela exploração espacial, mas questionou os planos de habitar Marte como solução para um potencial deterioro ambiental terrestre.

Ele afirmou que mesmo no pior cenário pós-conflito nuclear ou sem medidas contra a mudança climática, a Terra continuaria sendo mais acolhedora do que o planeta vermelho. Obama defendeu o investimento na proteção da Terra, destacando que a exploração espacial deve ser impulsionada pelo desejo de descoberta e conhecimento, e não pela intenção de encontrar um novo lar.

A Terra é a nossa casa e devemos cuidar dela

Durante o seu discurso, recordou os seus esforços na Casa Branca para combater as mudanças climáticas e promover a transição ecológica, mas evitou comentar as ações do seu sucessor em relação ao Acordo de Paris sobre o clima.

Recomendados

Obama participou da Cúpula Power Earth em Paris, onde reiterou seu apelo à ação climática e à conservação da natureza, destacando a necessidade de reduzir o consumo de energia para diminuir as emissões que causam as mudanças climáticas.

Neste sentido, o ministro francês da Economia e Finanças, Bruno Le Maire, estabeleceu como objetivo reduzir quase pela metade o consumo de energia até meados do século, destacando a importância de conciliar o aumento da atividade econômica com a ação contra as mudanças climáticas.

Obama concluiu sua intervenção instando a comunidade internacional a se comprometer com a proteção do planeta e a avaliar cuidadosamente o impacto ambiental das decisões e políticas implementadas.