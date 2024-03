Você sofre de paperclipping? Explicamos o que significa o termo e como evitar atitudes tóxicas nos relacionamentos

O termo “paperclipping” é um dos novos termos que estão causando sensação nas redes sociais. Esse tipo de comportamento sempre existiu, mas as novas gerações se encarregaram de identificá-lo e resumir em uma única palavra aqueles que o sofrem.

Vamos então descobrir do que se trata esse termo, para depois identificar se fomos vítimas de algum caso e como evitar cair no paperclipping no futuro.

No contexto do escritório, grampear é unir vários papéis com um clipe de arame ou metal. Já no âmbito das relações pessoais, é a habilidade que algumas pessoas têm de manter relacionamentos que provavelmente não vão prosperar.

Vamos entender com vários exemplos. A todos nós já aconteceu de gostarmos muito de alguém e demonstrarmos isso sem medo de perder. No entanto, do outro lado não há uma reação clara a esse primeiro passo, mas sim respostas leves que nos fazem continuar tentando.

Flertes ambíguos, mensagens vagas, pouco esforço ou nenhum interesse em marcar encontros pessoais para um encontro, jantar ou qualquer outra atividade. Aqueles que praticam o paperclipping costumam ter longos períodos de silêncio e ocasionalmente reaparecem para te enganchar novamente, assim como um clipe faz com a papelada do escritório.

Existem ex-parceiros especialistas nessa prática. Eles mantêm contato por mensagens esporádicas ou reações em redes sociais para não desaparecer e manter você no radar.

O paperclipping nem sempre é pessoal contra quem o sofre. Pode acontecer que a pessoa que pratica isso tenha medo de compromisso ou alguma insegurança relacionada a experiências ruins anteriores.

Mas ao mesmo tempo, isso também demonstra que não estão te dando o valor que você merece. Portanto, vamos listar algumas dicas para evitar o paperclipping.

Dicas para evitar o “paperclipping”