Você se sente vigiado? Sinais de que seu WhatsApp pode estar sendo espionado

Hoje em dia o WhatsApp se tornou uma das ferramentas digitais mais utilizadas em todo o mundo. A plataforma de mensagens permite conversar com qualquer pessoa, não importa onde esteja, pois só é necessário ter acesso à internet e um dispositivo móvel para aproveitar seus serviços. No entanto, já o temos tão integrado que às vezes podemos ignorar certos alertas de privacidade, e a verdade é que a espionagem no app da Meta é mais comum do que poderíamos pensar.

Claro que tudo tem solução nesta vida. Começar reconhecendo os sinais, estar atento às mudanças e agir quando necessário é tudo o que você precisa para conseguir proteger suas informações e conversas pessoais.

Privacidade no WhatsApp META

Meu WhatsApp está sendo espionado?

Assim como mencionamos, existem certos sinais que podem indicar que um intruso entrou na sua conta do WhatsApp.

Recomendados

Por exemplo, um dos sintomas mais evidentes é quando as mensagens aparecem lidas ou editadas sem que reconheça aquela intervenção. Outra evidência pode ser encontrar conversas ou contatos desconhecidos, assim como reações que não se lembra de ter feito.

Nesse sentido, a proteção da sua conta não depende apenas das medidas técnicas do WhatsApp, mas também dos cuidados pessoais.

Em primeiro lugar, uma boa prática é sempre verificar a seção “Dispositivos vinculados”, pois assim você poderá ver se sua conta foi aberta em outros dispositivos e encerrar sessões ativas que pareçam suspeitas.

Além disso, é importante nunca compartilhar códigos de verificação com terceiros, usar senhas altamente seguras e diferentes para cada serviço - embora possa ser difícil lembrar todas elas - e ativar a verificação em duas etapas para adicionar uma camada extra de segurança à sua conta.

Embora o aplicativo comandado por Mark Zuckerberg esteja constantemente lançando melhorias e reforços de segurança, existem diferentes métodos pelos quais espiões podem tentar acessar seus dados.

Outras formas incluem o acesso físico ao dispositivo ou a leitura do código QR para o WhatsApp Web. No entanto, a mais comum é a instalação - sem a sua permissão - de qualquer tipo de malware que registra a atividade do teclado, então tenha muito cuidado com as redes às quais se conecta.

No entanto, vale ressaltar que a Meta está totalmente ciente desses problemas. Recentemente, o WhatsApp implementou a criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas os participantes de uma conversa possam ler suas mensagens. Além disso, após identificar vulnerabilidades que permitiam a espionagem em redes Wi-Fi compartilhadas, a empresa decidiu prestar mais atenção em suas atualizações de segurança.