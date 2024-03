O Google ia abrir um data center de US$200 milhões no Chile, mas foi bloqueado por usar muita água

O Google queria abrir um data center no Chile com 200 milhões de dólares. Foi bloqueado pelo uso excessivo de água

O projeto de construção de um novo centro de dados do Google no Chile foi interrompido pela Justiça chilena devido a preocupações sobre seu impacto climático. Embora o Google tenha recebido aprovação para estabelecer este centro de dados em Cerrillos, Santiago, com um investimento previsto de US$200 milhões, um tribunal chileno determinou que o projeto não pode continuar em sua forma atual.

A principal preocupação é o enorme consumo de água que implicaria o funcionamento do centro de dados. O Google estimava que precisaria utilizar 7,6 milhões de litros de água potável por dia para refrigerar seus servidores.

No entanto, num contexto de seca que tem afetado o Chile nos últimos 15 anos e levou a racionamentos de água por parte do governo, essa quantidade de água era excessiva e pouco sustentável.

Recomendados

O tribunal chileno ordenou que o Google considere os efeitos das mudanças climáticas na avaliação do componente hídrico do projeto e explore alternativas de refrigeração que não dependam tanto da água.

O Google propôs mudanças, mas...

Embora o Google tenha proposto mudar o sistema de refrigeração para um baseado em ar, que consumiria mais energia mas menos água, o tribunal não aceitou esta proposta como suficiente para aprovar o projeto.

Este revés legal é o último episódio em uma série de obstáculos que o Google enfrentou em sua tentativa de estabelecer o centro de dados no Chile.

Apesar de a agência ambiental SEA ter concedido a aprovação ambiental em 2020, o município de Cerrillos apresentou uma reclamação que foi parcialmente aceita. Agora, o tribunal ambiental chileno determinou que mais alterações são necessárias antes que o projeto possa avançar.

O caso do novo centro de dados do Google no Chile destaca a crescente preocupação com o consumo de recursos naturais e a sustentabilidade ambiental em projetos de tecnologia, especialmente em um contexto de mudanças climáticas globais.

Embora os data centers sejam cruciais para o funcionamento da infraestrutura digital, o seu enorme consumo de energia e, neste caso específico, o uso intensivo de água, apresentam desafios significativos que devem ser abordados de forma responsável e sustentável.