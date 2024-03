O ‘Ás’ que a Apple tem na manga para um eventual lançamento de um anel inteligente

O rumor de que a Apple está trabalhando no lançamento de um anel inteligente tem muitas idas e vindas. Há aqueles que afirmam que já está tudo pronto e outros garantem que o projeto está apenas na fase de ideia.

Seja qual for o caso, o gigante de Cupertino tem um "Ás" guardado na manga, para ser usado no hipotético lançamento do anel inteligente no mercado mundial.

A ideia do anel inteligente não é da Apple, mas é ela quem parece ter as melhores ferramentas para tornar este acessório um produto popular.

Existem diferentes opções de anéis inteligentes no mercado; o mais popular é o da Oura. Existem opções da Amazon e Movit. Mas nenhum deles fez com que este dispositivo se tornasse popular entre os usuários de produtos eletrônicos e digitais.

Por que ocorre esse fenômeno? Aparentemente, eles têm funcionalidades relacionadas à medição da frequência cardíaca, mas não muito mais. E no caso da Oura, talvez a empresa mais desenvolvida nessa área, tem o problema de que, embora se conecte ao ecossistema da Apple, é necessário recorrer a aplicativos de terceiros que às vezes não são aceitos na Apple Store.

A vantagem da Apple

De acordo com uma resenha da Digital Trends, a vantagem da Apple no lançamento dos anéis inteligentes seria o acesso a todo o ecossistema da Apple, nos quais seriam integrados os dados e o histórico que foram armazenados através do Apple Health.

Os dados de saúde e fitness armazenados no iCloud estariam à mercê de um usuário da Apple que adquira um anel inteligente da gigante de Cupertino.

E em que isso difere de um Apple Watch? Funcionalmente, em relação às aplicações de saúde e fitness, em nada.

No entanto, existem usuários que usam o relógio ou pulseira da Apple simplesmente com o objetivo de registrar informações de saúde. Assim, é possível que o anel inteligente apresente uma opção um pouco mais confortável para aqueles que só querem usar um dispositivo que colete informações sobre o bem-estar, como a frequência cardíaca, as calorias queimadas ao caminhar, a temperatura corporal e tudo relacionado a esse tema.