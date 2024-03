Está destinado a jogos? Apple patenteia um novo controlador portátil para o seu Apple Vision Pro

A Apple surpreendeu muitos com a recente publicação de uma patente que descreve um “controlador portátil com sistemas de carga e armazenamento”. Embora alguns esperassem que este dispositivo fosse projetado para complementar a experiência de jogo no Vision Pro, sua aparência e funcionalidade sugerem o contrário.

O design do controlador, que apresenta semelhanças com a Apple Pencil, levanta dúvidas sobre a sua adequação para jogos. Embora possa ser útil para tarefas de produtividade, como desenhar no VisionOS, parece pouco provável que seja adequado para jogos intensivos. A forma de lápis de grande tamanho não se adapta bem aos controles de jogos tradicionais, sugerindo que este controlador pode estar direcionado para outros usos.

Embora a patente não forneça detalhes específicos sobre o uso pretendido do controlador, o seu design levanta questões importantes sobre as intenções da Apple em relação aos jogos no Vision Pro. A falta de um controlador específico para jogos e a ausência de jogos na promoção do dispositivo têm deixado muitos entusiastas de tecnologia confusos.

O Apple Vision Pro tem um foco distante dos videogames

A estratégia da Apple em relação ao Vision Pro tem sido objeto de especulação, especialmente em comparação com os óculos de realidade virtual da Meta, como o Quest. Enquanto a Meta posicionou firmemente seus óculos como consoles de jogos de realidade virtual, a Apple optou por uma abordagem diferente, utilizando termos como “computação espacial” em vez de “realidade virtual”.

Essa diferença de abordagem pode explicar a falta de ênfase em jogos na estratégia da Apple para o Vision Pro. Em vez de focar em competir diretamente com a Meta no mercado de jogos de realidade virtual, a Apple pode estar buscando diferenciar seu produto ao evitar a categorização tradicional dos visores de realidade virtual.

Embora essa estratégia faça sentido do ponto de vista da diferenciação, alguns usuários podem se sentir decepcionados com a falta de jogos disponíveis para o Vision Pro. Com seu hardware potente, o dispositivo tem o potencial de oferecer experiências de jogo imersivas, mas até agora a Apple optou por focar em outros usos para o dispositivo.

Em última análise, o futuro dos jogos no Vision Pro ainda é incerto. Embora a patente do novo controlador portátil sugira que a Apple possa ter outros usos em mente para o dispositivo, é possível que ainda vejamos jogos interessantes chegando ao Vision Pro no futuro. No entanto, por enquanto, os entusiastas de jogos de realidade virtual terão que esperar para ver se a Apple decide investir neste mercado competitivo.